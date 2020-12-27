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Kısıtlamaya rağmen sokağa çıkanlar emniyet müdürüne yakalandı

27.12.2020 17:47 | Son Güncelleme:
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Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimlere katıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimlere katıldı. Kısıtlamaya rağmen sokağa çıkanlar Emniyet Müdürü Zeybek’e çeşitli bahaneler söyleseler de cezadan kaçamadılar.
Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında en sıkı tedbirlerin alındığı Gaziantep’te kısıtlama denetimleri sürüyor. Gaziantep İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek’te denetimlere katıldı. Karagöz Caddesi üzerinde kısıtlamaya rağmen sokakta bulunan vatandaşlar ile araçları durduran Zeybek, izin belgelerini kontrol etti. Denetimlerde Müdür Zeybek’in radarına takılan bir vatandaş ceza yememek için "Polisim" dediği kişinin emniyet müdürü olduğunu öğrenince cezadan kaçamadı. Zeybek’in "Polis misin?" sorusuna kafasını sallayarak ‘evet’ diyen vatandaşın İstanbul Emniyetinde görevli sivil memur olduğu ortaya çıktı. Emniyet Müdürü Zeybek, cezadan kaçmak isteyen sivil memura gereğinin yapılması talimatını verdi.

“İki kafadar emniyet müdürüne yakalanınca ‘tüpçüyüz’ dedi”
Motosikletle cadde üzerinde dolaşan iki genç ile emniyet müdürü arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Emniyet Müdürü Zeybek, gençlere ne için dışarıda olduklarını sordu. Gençler ‘tüpçüyüz’ deyince Zeybek, “Tüp nerede? Arkadaki tüpe benzemiyor belgenizi gösterin” dedi. Belge gösteremeyen gençlere de işlem yapıldı.
Emniyet Müdürü Zeybek, daha sonra kentin çeşitli noktalarında süren denetimleri yerinde incelemek için caddeden ayrıldı.

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