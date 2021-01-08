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Kısıtlamaya saatler kala İstanbul'da korkutan görüntü

08.01.2021 17:10 | Son Güncelleme:
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Kısıtlamaya saatler kala İstanbul'da korkutan görüntü

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala, İstanbul Eminönü'nde alışveriş yoğunluğu yaşandı.

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala, Eminönü'nde yoğunluk yaşandı. Çok sayıda kişi, evlere kapanmadan önce alışveriş yapmak için Mısır Çarşısı'na akın etti ancak sosyal mesafe kuralı unutuldu. İğne atsan yere düşmeyecek kalabalık arasında dolaşan polis drone'u, sosyal mesafe ve maske kuralını hatırlattı.

'ALIŞVERİŞ YAPIP, EVİMİZE GİDECEĞİZ'

Eminönü'ne alışverişe gelen bir kişi, "İki günlük kısıtlama var, alışverişimizi yapıyoruz, evimize gideceğiz. Kalabalık. Biz geldiğimizde daha sakindi ama öğleden sonra kalabalıklaştı" diye konuştu.

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Kocaeli'nden gelen misafirini gezdirmek için Eminönü'ne gelen bir kişi de, "Misafirim var, gezmeye getirdim. Alışverişimizi de yapıyoruz. Aslında gezmemek en iyisi bu kalabalıkta. Yanlış yapıyoruz bence. Bugün Cuma, Alışveriş yoğunluğu var" ifadelerini kullandı.

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'DARALDIK İÇERİDE, NEFES ALAMIYORUZ'

Gaziosmanpaşa'dan Eminönü'ne gelen bir başka kişi ise, "Daraldık içeride, nefes alamıyoruz. Biraz gezinip eve döneceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

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