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Kısıtlamaya saatler kala İstanbul’da trafik yoğunluğu

15.01.2021 18:21 | Son Güncelleme:
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Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanıyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. İBB verilerine göre megakentin trafik yoğunluğu yüzde 62 seviyelerine ulaştı.
Korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonları uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İstanbul trafiğinde yoğunluk oluştu. Mesai saatinin bitimiyle birlikte evlerine gitmek isteyen vatandaşların yollara çıkmasıyla trafik bazı bölgelerde adeta durma noktasına geldi.
Ana arterlerdeki birçok noktada uzun araç kuyrukları oluşurken, İBB trafik yoğunluk haritasında trafik yoğunluğu yüzde 62 seviyelerine ulaştı. Megakentin trafiğinde oluşan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

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