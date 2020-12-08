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Kısıtlamaya uymadı, alkollü araç kullandı, “Osman ağabeyi merak etmiştim” dedi

08.12.2020 22:49 | Son Güncelleme:
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Aksaray’da sokağa çıkma kısıtlamasında alkollü araç kullanırken polise yakalanan sürücü “Neden çıktın?” sorusuna, “Osman ağabeyi merak etmiştim” diye cevap verdi.

Aksaray’da sokağa çıkma kısıtlamasında alkollü araç kullanırken polise yakalanan sürücü “Neden çıktın?” sorusuna, “Osman ağabeyi merak etmiştim” diye cevap verdi. Polisin araca bindirdiği sırada “Sigaranı at” dediği alkollü sürücü, sigaranın ucunu kırarak boşa gitmesin diye cebine koyması dikkat çekti.
Olay, Pınar Mahallesi Bediüzzaman Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, saat 21.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüphe üzerine 68 AAD 456 plakalı kamyoneti durdurdu. Kamyonetten inen sürücü Cemalettin K. (52) hemen kamyonetin yan kapısını açarak kamyonetin içerisinde bulunan çiçekleri aldı. Çiçekçi olduğunu ifade eden alkollü sürücü elindeki çiçekleri tekrar kamyonete bırakırken, basın mensuplarının “Kısıtlamada neden sokağa çıktın” sorusuna, “Osman ağabeyi merak etmiştim. O da sordu ki Muazzez abla nerede diye” cevap verdi. Kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına küfrederek fiziksel müdahalede bulunan alkollü sürücü polis ekiplerince araca bindirilmek istendi. Polisin alkolü sürücüyü araca bindirdiği sırada “Sigaranı at” demesi üzerine sürücü sigaranın ateşli bölümünü kırıp cebine koyması dikkat çekti. Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürülen sürücünün 1.43 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 128 TL, sokağa çıkma kısıtlamaya uymamaktan 3 bin 150 TL para cezası kesilirken, ehliyetine de el konuldu.

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