HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kısıtlamaya uymadı, sözleriyle ekipleri çileden çıkardı! 'Siz bizim aklımızla mı oynamaya çalışıyorsunuz?'

Kısıtlamaya uymadı, sözleriyle ekipleri çileden çıkardı! 'Siz bizim aklımızla mı oynamaya çalışıyorsunuz?'

28.02.2021 19:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kısıtlamaya uymadı, sözleriyle ekipleri çileden çıkardı! 'Siz bizim aklımızla mı oynamaya çalışıyorsunuz?'

Kocaeli’de kısıtlama denetiminde izin belgesi yerine çay ocağı vergi levhasını gösteren vatandaş, dürümcü dükkanı olduğunu ve paket servis yaptığını söyleyince cezadan kaçamadı. Şahıs ısrarla belgesinin geçerli olduğunu savununca polis ise "Çok af edersiniz, siz bizim aklımızla mı oynamaya çalışıyorsunuz?" dedi.

Pandemi ile mücadele kapsamında, Türkiye genelinde Cuma akşamı 21.00’den Pazartesi sabahı saat 05.00’e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik Kocaeli polisi il genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Şehrin farklı bölgelerinde oluşturulan uygulama noktalarında araçlar ve yayalar durdurularak izin belgeleri kontrol ediliyor. Belgeleri eksiksiz olanlara izin verilirken, kısıtlamaya uymadığı tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılıyor.

"PAKET SERVİS YAPIYORUM"

Denetimler kapsamında Derince İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de ilçenin belirli noktalarında kontrol noktaları oluşturdu. Yavuz Sultan Mahallesi’nde de denetim yapan polis, bir otomobili durdurarak sürücüsünün izin belgesinin olup, olmadığını kontrol etti. Sürücü Ali A., polisin belge sorusu üzerine çay ocağına ait olan vergi levhasını gösterdi, fakat bu polisin gözünden kaçmadı. Polisin, çay ocağına ait vergi levhasının geçersiz olduğunu söylemesi üzerine Ali A., "Ben dürümcüyüm, paket servisi yapıyorum" dedi.

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Vergi levhasında ’restoran’ ibaresi yerine, ’çay ocağı’ ibaresi bulunan Ali A.’ya, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için cezai işlem uygulandı. Kendisine ceza uygulanmasına tepki gösteren Ali A., polis ekipleriyle uzunca bir süre diyaloğa girdi. Ali A. ısrarlı bir şekilde iki dükkanı olduğunu, bir dükkanının çay ocağı, diğerinin ise dürümcü olarak faaliyet sürdürdüğünü, iki dükkan içinde çay ocağı vergi levhasının geçerli olduğunu savundu.

Kısıtlamada valinin denetimine takıldı, 'Ağzınıza layık tava yaptırdım' dediKısıtlamada valinin denetimine takıldı, 'Ağzınıza layık tava yaptırdım' dedi

"O BİLE YASAK"

Ali A.’ya kısıtlama kapsamında çay ocağı vergi levhasının geçersiz olduğunu uzunca bir süre anlatmaya çalışan polis, "Bu vergi levhasıyla siz dışarıya servis yapıyorsanız o bile yasak, orada bile yanlış yapıyorsunuz. Bu vergi levhasıyla açılmış dükkanınızın şuan kapalı olması gerekiyor" diye konuştu.

"SİZ BİZİM AKLIMIZLA MI OYNAMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ?"

Ali A.’nın ısrarla elinde bulunan vergi levhasının iki dükkanı için de geçerli olduğunu söylemesi üzerine polis, "Siz neden anlamamakta ısrar ediyorsunuz? Çok af edersiniz, siz bizim aklımızla mı oynamaya çalışıyorsunuz? Siz bana lise mezunu olduğunuzu söylüyorsunuz, bende 2 tane üniversite mezunuyum. Ben size yine net bir şekilde ifade edeyim. Sizin buradaki dükkanınız da olsa, Körfez ilçesindeki dükkanınızda olsa bizim yönetmeliklerimize göre ikisinin de kapalı olması gerekir. Siz dışarıya servis yapamazsınız. Levhanızda restoran ibaresi yazmazsa siz dükkan açamazsınız, dışarıya servis yapamazsınız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ali A., otomobiline binerek bölgeden ayrıldı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e sürpriz Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e sürpriz
Bakan, öğrencilerin beklediği tarihi duyurduBakan, öğrencilerin beklediği tarihi duyurdu
İhlas suresi okunuşu, Türkçe anlamı ve faziletleriİhlas suresi okunuşu, Türkçe anlamı ve faziletleri
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Kocaeli

En Çok Okunan Haberler

Tarihi kebapçıda şoke eden olay: 12 yılda 7 milyon lira

Tarihi kebapçıda şoke eden olay: 12 yılda 7 milyon lira

Denizli Milletvekili Teoman Sancar CHP'den istifa etti

Denizli Milletvekili Teoman Sancar CHP'den istifa etti

Pijama üstünün düğmelerini açtı! Olay oldu

Pijama üstünün düğmelerini açtı! Olay oldu

İbo Show itirafı! 'Beni çağırırsa...'

İbo Show itirafı! 'Beni çağırırsa...'

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son Dakika: 26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

1 Mart'tan itibaren normalleşme sürecine nasıl geçilecek?

1 Mart'tan itibaren normalleşme sürecine nasıl geçilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

'Yeni doğmuş 5 bin bebeğin 'zevk için' yerini değiştirdim'

'Yeni doğmuş 5 bin bebeğin 'zevk için' yerini değiştirdim'

Diğer Haberler

Adana'da polisten kaçan ehliyetsiz sürücü 5 kilometre sonra yakalandı

5 kilometre süren takip sonrası böyle yakalandı

Kısıtlamada valinin denetimine takıldı, 'Ağzınıza layık tava yaptırdım' dedi

Kısıtlamada valinin denetimine takıldı, 'Ağzınıza layık tava yaptırdım' dedi

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: Bakan Selçuk liselerde yüz yüze sınavların başlayacağı tarihi açıkladı

Bakan, öğrencilerin beklediği tarihi duyurdu

8 kişiye virüs bulaştıran yaşlı kadından acı haber

8 kişiye virüs bulaştırmıştı! Yaşlı kadından acı haber

Doktor rolünde sahte Covid-19 testi yapmışlar! Liderleri fenomen çıktı

'Pes' dedirten olay! Doktor rolünde sahte korona testi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.