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Kısıtlamaya uymadılar, dernek lokalinde alkol alıp kumar oynadılar

06.12.2020 12:33 | Son Güncelleme:
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Kısıtlamaya uymadılar, dernek lokalinde alkol alıp kumar oynadılar

Kartal’da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 10 vatandaş kumar oynarken basıldı.

Kartal’da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 10 vatandaş kumar oynarken basıldı. Dernek binasında kumar oynayan şahısların gizli bölme kullanarak binaya girdikleri tespit edildi.
Yukarı Mahalle İstasyon Caddesi’nde faaliyette bulunan bir köy derneğinde kumar oynandığı ihbarı üzerine Güvenlik Büro Amirliği ve Kartal Kaymakamlık Denetleme Komisyonu görevlilerince baskın yapıldı. Yapılan baskında 10 kişinin kısıtlama kurallarına uymayarak kumar oynadığı görüldü.

Gizli bölmeden dernek binasına çıkış
Ekipler gizli bölme yapılarak lokal binasına çıkıldığını tespit etti. Bunun üzerine araştırma yapan polis ekipleri derneğe girişi yapılan gizli bölmeden girerek bina çıktılar. Yapılan baskında dernek içinde kumar oynayarak alkol aldıkları tespit edilen 10 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri için 31 bin 800 TL, alkolleri getiren bir şahsa karantinayı ihlal ettiğinden 3 bin 180 TL idari para cezası uygulandı. Lokal sorumlusuna ise 4207 Sk 2.md B Bendi gereği 5 bin TL, 4733 SK 8/5-J madde gereği 5 bin TL para cezası kesildi.
Toplam 44 bin 980 TL idari işlem uygulanan şahıslar karantina yurduna gönderildi. Polis ekipleri konu ile ilgili inceleme başlattı.

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