HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kısıtlamaya uymayan 13 kişiye 40 bin 950 lira ceza kesildi

Kısıtlamaya uymayan 13 kişiye 40 bin 950 lira ceza kesildi

23.11.2020 14:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce’de Korona Virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara aykırı davranan 13 kişiye toplamda 40 bin 950 lira cezai işlem uygulandı.Düzce’de, korona virüs salgını nedeniyle hafta sonu getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 226 polis kentin çeşitli noktalarında denetim yaptı.

Düzce’de Korona Virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara aykırı davranan 13 kişiye toplamda 40 bin 950 lira cezai işlem uygulandı.
Düzce’de, korona virüs salgını nedeniyle hafta sonu getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 226 polis kentin çeşitli noktalarında denetim yaptı. Yapılan denetimler kapsamında yasağın başladığı saatlerde sokakta olan vatandaşlar ve sürücüler tek tek kontrol edildi. Gerekli belgeleri olan vatandaşlara evlerine ya da işyerlerine gitmelerine izin verilirken, kurallara uymadıkları belirlenen kişilere idari para cezası uygulandı.
Hafta sonu yapılan denetimlerde 13 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde dışarıda olması nedeniyle toplam 40 bin 950 lira idari para cezası uygulandı. Yasak kapsamında 1 işyerine ise saat 20.00’den sonra faaliyetine devam ettiği gerekçesiyle ceza kesildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Füze gibi fırladı! Timsahın öğle yemeği oluyordu ama... Füze gibi fırladı! Timsahın öğle yemeği oluyordu ama...
İstanbul'da 80 günlük su mu kaldı? İBB'den açıklamaİstanbul'da 80 günlük su mu kaldı? İBB'den açıklama
Milli Piyango sonuçları belli oldu!Milli Piyango sonuçları belli oldu!
1/

En Çok Okunan Haberler

Bakanlıktan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

İmamoğlu: Dün akşam İstanbul'daki vefat sayısı 186

İmamoğlu: Dün akşam İstanbul'daki vefat sayısı 186

Sağlık Bakanı Koca'dan aşıyla ilgili önemli açıklama

Sağlık Bakanı Koca'dan aşıyla ilgili önemli açıklama

1 kişi pozitif çıkınca 14 bin kişi zorla karantinaya alındı

1 kişi pozitif çıkınca 14 bin kişi zorla karantinaya alındı

Mehmet Şef gözyaşlarına boğuldu! MasterChef'te duygusal veda

Mehmet Şef gözyaşlarına boğuldu! MasterChef'te duygusal veda

Altın yükselişle devam ediyor!

Altın yükselişle devam ediyor!

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Diğer Haberler

MGK'nın yapılacağı tarih belli oldu! Masada kritik konular var

Masada kritik konular var

İstanbul'da 80 günlük su mu kaldı? İBB'den açıklama

İstanbul'da 80 günlük su mu kaldı? İBB'den açıklama

Yangında mahsur kalan kedilere itfaiyecilerden kalp masajı

Yangında mahsur kalan kedilere itfaiyecilerden kalp masajı

Korkulan oldu! İstanbul'daki koronavirüs haritasında yeşil alan kalmadı

İstanbul'daki koronavirüs haritasında yeşil alan kalmadı

Aracında 300 bin euro unutulan taksici, parayı sahibine teslim etti

300 bin euro'yu sahibine teslim etti

Gamze Esgicioğlu cinayetinde istenen cezalar belli oldu

Gamze Esgicioğlu cinayetinde istenen cezalar belli oldu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.