HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kısıtlamaya uymayan alkollü sürücü maskesini çıkartıp hem saldırdı hem poz verdi

Kısıtlamaya uymayan alkollü sürücü maskesini çıkartıp hem saldırdı hem poz verdi

02.12.2020 23:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak alkollü araç kullanırken polis ekiplerince yakalanan sürücü, maskesini çıkartıp hem polisleri hem de çevredekileri riske atarak kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına saldırdı.Olay, Atatürk Bulvarı ile Cumhuriyet Bulvarının kesiştiği kavşakta bulunan bir akaryakıt istasyonunda yaşandı.

Aksaray’da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak alkollü araç kullanırken polis ekiplerince yakalanan sürücü, maskesini çıkartıp hem polisleri hem de çevredekileri riske atarak kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına saldırdı.
Olay, Atatürk Bulvarı ile Cumhuriyet Bulvarının kesiştiği kavşakta bulunan bir akaryakıt istasyonunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından kentte denetim ve uygulamalar yapan polis ekipleri, saat 22.30 sıralarında akaryakıt istasyonunda bir sürücüyü denetlemek istedi. Volkan Y. (28) idaresindeki 68 EN 554 plakalı otomobili durduran polis ekipleri sürücünün sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı tespit etti. Şahsın alkollü olduğunu fark eden polis ekipleri olay yerine trafik ekibi çağırdı. Olay yerine gelen trafik ekiplerince alkol muayenesinden geçirilen Volkan Y.’nin 130 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Maskesini çıkartarak saldıran alkollü sürücü polisleri de riske attı
Bu sırada olay yerine gelen basın mensuplarını gören hem kısıtlamaya uymayan, hem de alkollü araç kullanırken yakalanan araç sürücüsü Volkan Y. kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına saldırdı. Polis ekiplerinin güçlükle engel olmaya çalıştığı alkollü sürücü Volkan Y. basın mensuplarına, “Çek çek” diye üzerlerine yürürken, basın mensuplarının “Neden kısıtlamaya uymadın?” sorusuna “Sana ne” diye cevap verdi. Alkollü sürücü, “Çek çek, çekiyor musun? İyi çek” deyip maskesini çıkartarak müdahale eden polis memurlarını da riske attı.

“Suratımı çek, babamda görsün, evine de götür fotoğrafımı”
Polis ekiplerinin araca bindirmek istemesiyle polis aracının arkasına binmek istemeyen alkollü sürücü, hem araca binmemek, hem de sigara içmek için uzun süre polis ekiplerine dil döktü. Polis ekiplerince güçlükle ikna edilen sürücü daha sonra polis otosuna bindirildi. Burada da basın mensuplarına hakaretlerini sürdüren Volkan Y., “İyi çekiyor musun? Avradına sövmedim, çek çek suratımı çek, babamda görsün çek” diye konuştu. “Kısıtlamaya neden uymadın?” sorusuna “Kısıtlamaya mı? Sen neye uydun? Kükrersin anca” diye cevaplayan Volkan Y., “Neden alkollü araç kullandın” sorusuna ise alkollü araç kullandığını inkar ederek, “Sana ne, alkollü araç sürdüğümü kim söylüyor. İyi çekiyor musun? Evine de götür fotoğrafımı” diye cevap verdi.

4 bin 378 TL ceza kesilerek ehliyetine el konuldu
Güçlükle polis aracına bindirilen alkollü sürücü daha sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Burada sağlık kontrolünden geçirilen sürücü daha sonra ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezine götürüldü. Alkollü sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3 bin 150 TL, alkollü araç kullanmaktan bin 228 TL idari para cezası kesilirken, ehliyetine de el konuldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Ben de zorluklar yaşadım' 'Ben de zorluklar yaşadım'
Bir gece önce arkadaşlarına tek tek mesaj atmışBir gece önce arkadaşlarına tek tek mesaj atmış
Varlık Fonu’na atanan Ahmet Burak Dağlıoğlu kimdir?Varlık Fonu’na atanan Ahmet Burak Dağlıoğlu kimdir?
1/

En Çok Okunan Haberler

Pompeo ve Çavuşoğlu NATO toplantısında gerildi!

Pompeo ve Çavuşoğlu NATO toplantısında gerildi!

Bakan Koca paylaştı: İşte 2 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 2 Aralık koronavirüs tablosu

Kendine 'Seksi yaratık' diyen Ulrika Jonsson: 'Cinsel uyanışım geç oldu'

Kendine 'Seksi yaratık' diyen Ulrika Jonsson: 'Cinsel uyanışım geç oldu'

Demet Özdemir'in mini etekli pozları olay oldu!

Demet Özdemir'in mini etekli pozları olay oldu!

'Eş değiştirme' partisinde korona patlaması!

'Eş değiştirme' partisinde korona patlaması!

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi

Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Ermenistan Kelbeçer’deki altın madenine gözünü dikti

Ermenistan Kelbeçer’deki altın madenine gözünü dikti

Moderna aşısının sonuçları açıklandı!

Moderna aşısının sonuçları açıklandı!

Diğer Haberler

Son dakika! Bilim Kurulu sonrası flaş aşı açıklaması

Bilim Kurulu sonrası flaş aşı açıklaması

İzmir'de boş arazide ölü bulunan kişi, arkadaşlarına 'Hakkınızı helal edin' yazılı mesaj atmış

Bir gece önce arkadaşlarına tek tek mesaj atmış

'Aşı' gündemiyle toplanan Bilim Kurulu toplantısı sona erdi

'Aşı' gündemiyle toplanan Bilim Kurulu toplantısı sona erdi

Kayseri'de silahlı kavga! Kanlar içinde berbere sığındı

Kayseri'de dehşet! Kanlar içinde berbere sığındı

Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

PKK'lı teröristlere ait patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.