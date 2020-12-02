Kısıtlamaya uymayan alkollü sürücü maskesini çıkartıp hem saldırdı hem poz verdi

Aksaray’da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak alkollü araç kullanırken polis ekiplerince yakalanan sürücü, maskesini çıkartıp hem polisleri hem de çevredekileri riske atarak kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına saldırdı.

Olay, Atatürk Bulvarı ile Cumhuriyet Bulvarının kesiştiği kavşakta bulunan bir akaryakıt istasyonunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından kentte denetim ve uygulamalar yapan polis ekipleri, saat 22.30 sıralarında akaryakıt istasyonunda bir sürücüyü denetlemek istedi. Volkan Y. (28) idaresindeki 68 EN 554 plakalı otomobili durduran polis ekipleri sürücünün sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı tespit etti. Şahsın alkollü olduğunu fark eden polis ekipleri olay yerine trafik ekibi çağırdı. Olay yerine gelen trafik ekiplerince alkol muayenesinden geçirilen Volkan Y.’nin 130 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Maskesini çıkartarak saldıran alkollü sürücü polisleri de riske attı

Bu sırada olay yerine gelen basın mensuplarını gören hem kısıtlamaya uymayan, hem de alkollü araç kullanırken yakalanan araç sürücüsü Volkan Y. kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına saldırdı. Polis ekiplerinin güçlükle engel olmaya çalıştığı alkollü sürücü Volkan Y. basın mensuplarına, “Çek çek” diye üzerlerine yürürken, basın mensuplarının “Neden kısıtlamaya uymadın?” sorusuna “Sana ne” diye cevap verdi. Alkollü sürücü, “Çek çek, çekiyor musun? İyi çek” deyip maskesini çıkartarak müdahale eden polis memurlarını da riske attı.