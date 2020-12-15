HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kısıtlamaya uymayan yaralı ve alkollü şahsa 3 bin 150 lira ceza kesildi

Kısıtlamaya uymayan yaralı ve alkollü şahsa 3 bin 150 lira ceza kesildi

15.12.2020 22:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kısıtlamaya uymayan yaralı ve alkollü şahsa 3 bin 150 lira ceza kesildi

Aksaray’da mahalle ve çarşı bekçileri tarafından sokakta elinden küçük çapta yaralı olarak yakalanan alkollü şahsa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3 bin 150 lira para cezası kesildi.Edinilen bilgiye göre, Taşpazar Mahallesi 806 Sokak’ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir vatandaşın olduğu ihbarını alan mahalle ve çarşı bekçileri sokağa giderek şahsın eşkâli üzerinde çalışma başlattı.

Aksaray’da mahalle ve çarşı bekçileri tarafından sokakta elinden küçük çapta yaralı olarak yakalanan alkollü şahsa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Taşpazar Mahallesi 806 Sokak’ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir vatandaşın olduğu ihbarını alan mahalle ve çarşı bekçileri sokağa giderek şahsın eşkâli üzerinde çalışma başlattı. Kısa sürede şahısla karşılaşan bekçilerin yaptığı kimlik tespitinde adının Mahmut S. (50) olduğu öğrenilen şahsın alkollü olduğu tespit edildi. Elinde ufak çaplı bir yara olduğunu söyleyen şahıs için bekçiler tarafından olay yerine 112 Acil Yardım Ekipleri çağırıldı. Mahut S.’nin yapılan alkol muayenesinde 1.21 promil alkollü olduğu öğrenilirken, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi. Elinden yaralı Mahmut S. ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yedilerKısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde depremEge Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Binlerce bekçi alımı yapılacak!Binlerce bekçi alımı yapılacak!

En Çok Okunan Haberler

Yer: Antalya! Yarı çıplak soyunup ortalığı birbirine kattı

Yer: Antalya! Yarı çıplak soyunup ortalığı birbirine kattı

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Kritik toplantı sona erdi! TİSK'ten asgari ücret açıklaması

Kritik toplantı sona erdi! TİSK'ten asgari ücret açıklaması

Çıplak açıklaması! '18 yaş altı...'

Çıplak açıklaması! '18 yaş altı...'

Bakan Koca paylaştı! İşte 15 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı! İşte 15 Aralık koronavirüs tablosu

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Görüntüler olay yaratmıştı! Genç kadın o anları anlattı

Görüntüler olay yaratmıştı! Genç kadın o anları anlattı

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

Diğer Haberler

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı ile görüştü

Erdoğan, AB Konseyi Başkanı ile görüştü

Aksaray'da kısıtlamaya uymayan 3 gencin sözleri çileden çıkardı: Zeki Müren de izleyecek mi?

Kısıtlamaya uymayan 3 gencin sözleri çileden çıkardı

Beyoğlu'nda korkunç olay! 16 yaşındaki çocuk ağır yaralı

Korkunç olay! 16 yaşındaki çocuk ağır yaralı

Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem! AFAD son depremler

Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Beyaz Saray: Trump aşı olmaya açık ama önceliği Amerikan halkına vermek istiyor

Beyaz Saray'dan Trump'la ilgili şaşırtan açıklama: Aşı olmaya hazır ama...

Son dakika! Yüksek İstişare Kurulu'ndan ABD'nin yaptırım kararına tepki

Yüksek İstişare Kurulu'ndan ABD'nin yaptırım kararına tepki

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.