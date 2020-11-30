HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kısıtlamaya uymayanlara ceza

Kısıtlamaya uymayanlara ceza

30.11.2020 10:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’de korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişilere ceza verildi.İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan bu haftaki sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

İzmir’de korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişilere ceza verildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan bu haftaki sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sonucu 29 Kasım saat 20.00 ile 30 Kasım saat 05.00 tarihleri arasında uygulanan kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı. Kısıtlama kurallarına uymayan 1 kişiye adli işlem uygulanırken, 810 kişiye de idari işlem uygulandı. Toplamda 2 milyon 369 bin 872 lira para cezası kesildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'İsteyen inanır, isteyen inanmaz' 'İsteyen inanır, isteyen inanmaz'
Uzmanı uyardı: Tsunami beklenen yerlerimiz var, önlemler alınmalıUzmanı uyardı: Tsunami beklenen yerlerimiz var, önlemler alınmalı
Açıköğretim sınavları başlıyor!Açıköğretim sınavları başlıyor!

En Çok Okunan Haberler

Engelli şahıs selfie çeken ağabeyi ve 3 arkadaşını tüfekle yaraladı

Engelli şahıs selfie çeken ağabeyi ve 3 arkadaşını tüfekle yaraladı

Fatih Altaylı canlı yayında küplere bindi: A be beyinsiz!

Fatih Altaylı canlı yayında küplere bindi: A be beyinsiz!

Sokağa çıkma kısıtlaması genişliyor mu? Karar günü

Sokağa çıkma kısıtlaması genişliyor mu? Karar günü

Polisleri çileden çıkardı: Beni sabaha kadar dövün

Polisleri çileden çıkardı: Beni sabaha kadar dövün

Soyunma odasına zor götürdüler... Sergen Yalçın adeta çıldırdı!

Soyunma odasına zor götürdüler... Sergen Yalçın adeta çıldırdı!

MasterChef'ten diskalifiye oldu! Gözyaşlarına boğulan Uğur: Çok utanıyorum affedin

MasterChef'ten diskalifiye oldu! Gözyaşlarına boğulan Uğur: Çok utanıyorum affedin

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bakan Koca paylaştı: İşte 28 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 28 Kasım koronavirüs tablosu

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Kritik koronavirüs açıklaması: Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta

Kritik koronavirüs açıklaması: Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta

Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirine girdi

Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirine girdi

Diğer Haberler

30 yıl önce sular altında kaldı! Fotoğraf meraklılarının uğrak yeri oldu

30 yıl önce sular altında kaldı! Fotoğraf meraklılarının uğrak yeri oldu

Uzmanı uyardı: Tsunami beklenen yerlerimiz var, önlemler alınmalı

Uzmanı uyardı: Tsunami beklenen yerlerimiz var, önlemler alınmalı

MSB duyurdu! Sızma girişiminde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine sızma girişimi

Kadir Şeker'in kurtarmak istediği Ayşe Dırla uyuşturucuyla yakalandı

Kadir Şeker'in kurtarmak istediği Ayşe Dırla uyuşturucuyla yakalandı

İSKİ su kesintisi 30 Kasım 2020! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi sorgulama

30 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

Milli Piyango sonuçları belli oldu! Milli Piyango sonuç sorgulama nasıl yapılır? Milli Piyango sonuçları 29 Kasım 2020!

Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.