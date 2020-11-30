İzmir’de korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişilere ceza verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan bu haftaki sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sonucu 29 Kasım saat 20.00 ile 30 Kasım saat 05.00 tarihleri arasında uygulanan kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı. Kısıtlama kurallarına uymayan 1 kişiye adli işlem uygulanırken, 810 kişiye de idari işlem uygulandı. Toplamda 2 milyon 369 bin 872 lira para cezası kesildi.

