HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kısıtlamaya uymayanlara ceza

Kısıtlamaya uymayanlara ceza

05.12.2020 14:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’de korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan kişilere ceza verildi.İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması hafta sonu da devam ediyor.

İzmir’de korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan kişilere ceza verildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması hafta sonu da devam ediyor. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sonucu 1 Aralık Salı günü 21.00’den 4 Aralık saat 05.00’e kadar geçen sürede, kısıtlılık zamanlarında yasağa yasağa uymayan bin 397 kişiye idare işlem uygulandı ve 4 milyon 200 bin 382 TL ceza kesildi. Öte yandan, 4 kişiye de adli işlem uygulandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Korkunç olay! Eşinin boğazını kesip sonra da duş almışKorkunç olay! Eşinin boğazını kesip sonra da duş almış
KPSS Ön Lisans puanı 60 - 70'le memur alan yerlerKPSS Ön Lisans puanı 60 - 70'le memur alan yerler

En Çok Okunan Haberler

Kısıtlamayı ihlal edip polisten kaçtı, yakalanınca itiraf etti

Kısıtlamayı ihlal edip polisten kaçtı, yakalanınca itiraf etti

25 yıl sonra doktor oldu, 6 ay çalışabildi

25 yıl sonra doktor oldu, 6 ay çalışabildi

Yarı çıplak sahaya atlayan Kinsey Wolanski yine şaşırttı!

Yarı çıplak sahaya atlayan Kinsey Wolanski yine şaşırttı!

Masumlar Apartmanı'nda Gülben şoku!

Masumlar Apartmanı'nda Gülben şoku!

Canlı yayında sert tartışma: Moderatör reklama gitti

Canlı yayında sert tartışma: Moderatör reklama gitti

Kaçarak evlendiği 4 aylık eşinin boğazını kesti

Kaçarak evlendiği 4 aylık eşinin boğazını kesti

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bakan Koca paylaştı: İşte 3 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 3 Aralık koronavirüs tablosu

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Koronavirüse yakalanan baba ve iki oğlu hayatını kaybetti

Koronavirüse yakalanan baba ve iki oğlu hayatını kaybetti

10 yıl önce 2 bin TL'ye aldı! Fabrikanın teklifini bile reddetti

10 yıl önce 2 bin TL'ye aldı! Fabrikanın teklifini bile reddetti

Korkutan açıklama: 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir

Korkutan açıklama: 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir

Diğer Haberler

Korkunç olay! Eşinin boğazını kesip sonra da duş almış

Korkunç olay! Eşinin boğazını kesip sonra da duş almış

Antalya'da kısıtlama başlayınca dünyaca ünlü sahil turistlere kaldı

Plajlar tamamen onlara kaldı

En çaresiz anlarına tanıklık ediyorlar! Korona hastalarının son sözleri bu oluyor

En çaresiz anlarına tanıklık ediyorlar! Korona hastalarının son sözleri bu oluyor

Terör örgütü PKK'ya darbe! Karayılan ve Bayık'ın postacısı yakalandı

Terör örgütü PKK'ya darbe! Karayılan ve Bayık'ın postacısı yakalandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti! Ceza yağdı

Bakanlık harekete geçti! Ceza yağdı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama

Bakan Soylu'dan 'kısıtlama' açıklaması

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.