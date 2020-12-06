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Kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı

06.12.2020 17:23 | Son Güncelleme:
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İzmir’de korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan kişilere ceza yağdı.İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.

İzmir’de korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan kişilere ceza yağdı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sonucu 1 Aralık Salı günü saat 21.00 ile 6 Aralık saat 05.00’e kadar geçen sürede kısıtlılık zamanlarında kurallara uymayan 2 bin 441 kişiye idari işlem uygulandı ve 7 milyon 385 bin 320 TL ceza kesildi. Ayrıca 4 kişiye de adli işlem uygulandı. Öte yandan dün sabah saat 05.00’ten bu sabah 05.00’a kadar bin 44 idari işlem yapılırken, 3 milyon 184 bin 938 TL ceza kesildi.

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