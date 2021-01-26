Kısıtlamaya uymayıp kumar oynayan 44 kişiye 329 bin TL ceza

İzmir’in Bornova ilçesinde jandarma ekiplerinin iki ayrı işletmeye yaptığı baskında, kısıtlamaya uymadıkları ve kumar oynadıkları tespit edilen 44 kişiye toplamda 329 bin TL cezai işlem uygulandı.

Izmir İl Jandarma Komutanlığı, Covid-19 tedbirlerine ilişkin denetim çalışmalarında, Bornova ilçesi Gökdere ve Laka mahallelerinde bulunan iki ayrı işletmede kumar oynandığı bilgisine ulaştı. Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, kumar oynadığı tespit edilen 44 kişiye kumar oynamak, kapalı alanda tütün mamülleri tüketmek, sosyal mesafe kurallarını ihlal etmek ve maske takmamaktan 322 bin 173 TL, işletme sahipleri İ.Ö. ve A.Ç.’ye işletmeyi açık bulundurmaktan 6.938 TL olmak üzere toplamda 329 bin 111 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca kumar oynamakta kullanılan materyallere el konuldu. Yapılan aramalarda, Y.D. isimli şahsın üstünde 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör ve 24 adet fişek ele geçirildi.

İşletme sahipleri İ.Ö. ve A.Ç. ile işletme çalışanları V.K., İ.H. ve A.K. isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.



