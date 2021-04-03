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Kısıtlamayı aldırış etmediler halı saha maçı yaptılar

03.04.2021 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy’de sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayan vatandaşlar halı sahalar da ve meydanlarda futbol oynadı.56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Arnavutköy’de meydanlar ve sokaklarda yoğunluk oluştu.

Arnavutköy’de sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayan vatandaşlar halı sahalar da ve meydanlarda futbol oynadı.
56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Arnavutköy’de meydanlar ve sokaklarda yoğunluk oluştu. Arnavutköy Cumhuriyet Meydanı’nda bazı vatandaşlar oturup güneşli havanın tadını çıkarttı. Bazı vatandaşlar ise, futbol oynadı. Cumhuriyet meydanın da bulunan park ise çocukların akınına uğradı. Arnavutköy’de kısıtlama kurallarını hiçe sayan bazı vatandaşlar ise ilçede bulunan halı sahalara giderek futbol oynadılar. Maske ve sosyal mesafe kurallarına da dikkat etmeyen vatandaşlar havadan görüntülendi.

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