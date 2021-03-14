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  4. Kısıtlamayı deldi, alçılı kolla araba sürerek dehşet saçtı

Kısıtlamayı deldi, alçılı kolla araba sürerek dehşet saçtı

14.03.2021 02:06 | Son Güncelleme:
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Kartal’da alkollü olduğu iddia edilen kişi sokağa çıkma kısıtlamasını da ihlal ederek kolu kırık ve alçılı durumda direksiyon başına geçti.

Kartal’da alkollü olduğu iddia edilen kişi sokağa çıkma kısıtlamasını da ihlal ederek kolu kırık ve alçılı durumda direksiyon başına geçti. Alçı boynuna sarılansürücü aşırı hız sonucu park halindeki araçlara çarparak takla attı. Araç sahipleri duruma isyan ederken kolu kırık ve alçıda olan sürücü “ne çekiyorsun ya” diyerek tepki gösterdi.
Olay saat 23.00 sıralarında Kartal Namık Kemal caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü olduğu iddia edilen Mehmet Emin Özben isimli şahıs kolu kırık ve açlılı bir şekilde direksiyon başına geçti. Aşırı süratli olduğu öğrenilen sürücü tek elle kullandığı 34 BF 5740 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 2 araça çarptı. Kaza sonucu araç takla atarak yan yattı. Kaza sesine uyanan vatandaşlar durumu hemen itfaiye polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri olay yerine gelerek yan yatan araçtan sürücü Mehmet Emin Özbeni çıkararak çevrede güvenlik önlemi aldı.
Kolu kırık ve alçılı şekilde direksiyon başına geçti.
Kısıtlama saatinde kolu kırık ve alçılı bir şekilde direksiyon başına geçerek kaza yapan sürücüye vatandaşlar tepki göstererek,” biz evde oturuyorduk sesi duyduk dışarı çıktık. Arabanın hızlı bir şekilde gelerek takla attığını gördüm. Sürücünün bir kolu kırık ve alçıdaydı. Hiç bir şekilde yola çıkmaması gerekirdi” dedi.
Kolunun alçıda olduğunu saklamaya çalıştı
Öte yandan kaza yapan kolu kırık ve alçıda olan sürücü kolunun alçıda olduğunu göstermemek için saklamaya çalışarak polis aracına bindi. Polis aracına götürülürken çarpmış olduğu araç sahiplerine söylenerek,” tamam şikayetçi olun canını sıkma” diye tepki gösterdi.
“Ya ne çekiyorsunuz” diye tepki gösterdi
Kolu alçılı bir şekilde direksiyon başına geçerek kaza yapan Mehmet Emin Özben olay yerinde kendisini görüntüleyen basın mensuplarına ise “Ya ne çekiyorsunuz” diyerekten tepki gösterdi.
Kaza sonucu vatandaşlar, araçlarına çarpan Mehmet Emin Özben’den şikayetçi oldu. Polis ekipleri olay kısıtlamayıda ihlal eden sürücü hakkında işlem yaptı.
Öte yandan kaza da yaralanma olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

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