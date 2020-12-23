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  4. Kısıtlamayı delen 2’si çocuk 3 kişi hırsızlıktan gözaltına alındı

Kısıtlamayı delen 2’si çocuk 3 kişi hırsızlıktan gözaltına alındı

23.12.2020 01:42 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde gece yarısı boş bir eve girip banyo musluk ve borularını çaldığı iddia edilen 2’si çocuk 3 kişi polise yakalandı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde gece yarısı boş bir eve girip banyo musluk ve borularını çaldığı iddia edilen 2’si çocuk 3 kişi polise yakalandı. Oğlunun suça karıştığı iddia edilen baba ise, “Hırsızlığa karşıyım. Eğer ben onu yakalasaydım, kendi elimle polise teslim ederdim” diye konuştu.
Olay, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı gece saatlerinde Hacıevhat Mahallesi Erenler Caddesi üzerindeki boş bir evde meydana geldi. Hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen Yiğit Polis Merkezi ekipleri, boş bir eve baskın düzenledi. Banyo musluk ve borularını çaldıkları iddia edilen 2’si çocuk 3 kişi polis tarafından yakalandı.
Gözaltına alınan E.K., S.K. ve K.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Daha sonra savcılığa çıkarılan 3 şahıs serbest bırakıldı. Şahıslar hakkında soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

“Kulağına küpe olsun”
Öte yandan adliye önünde bekleyen K.K. isimli vatandaş, oğlunun hırsızlık olayına karışmasına üzüldüğünü ifade etti. Baba K.K., “Ben haksızlığa gelemem, yalanı sevmem. Ama kendi çocuğum da olsa suça karıştığında eğer yakalasaydım kendi elimle polise teslim ederdim. Benim oğlum dürüsttür ama yapmış bir cahillik kulağına küpe olsun” diye konuştu.

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