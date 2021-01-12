HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kısıtlamayı delen alkollü gençler bahçeye uçtu, “her şeyden” ceza yedik diyip güldüler

Kısıtlamayı delen alkollü gençler bahçeye uçtu, “her şeyden” ceza yedik diyip güldüler

12.01.2021 05:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik’te sokağa çıkma kısıtlamasını delen alkollü gençler araba ile bir evin bahçesine uçtu.

Pendik’te sokağa çıkma kısıtlamasını delen alkollü gençler araba ile bir evin bahçesine uçtu. Yola yağ döküldüğü için kaza yaptıklarını belirten gençler “her şeyden” ceza yedik diye güldü. Kendilerini görüntülemek isteyen basın mensuplarına ise saldırıda bulundu
Olay saat 04.00 sıralarında Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayıp alkol alan A.Ç Ferdi A. ve Ümit A isimli 3 genç eğlenceden dönüyordu. Renault markalı 05 HD 013 plakalı araç ile cadde üzerinde seyir eden gençler alkolün vermiş olduğu etkiyle kendilerinde geçerek evin bahçesine uçtu. Kazayı gören gece kartalları olarak adlandırılan mahalle Bekçileri bahçeye uçan biri kız olmak üzere 3 genci araç içinden çıkararak kurtardı. Kaza sonucu ufak sıyrıklarla kazayı atlatan gençler olay karşısında şok geçirdiler. Olay yerine gelen ambulans ile tedavisi yapılan A.Ç kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Alkollü olup sokağa çıkma kısıtlamasını delen gençlere alkollü araç kullanmak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten dolayı ayrı ayrı ceza kesildi. Otomobil sürücü Ümit A’nın ise ehliyetine 6 ay el konuldu. Kaza yapan sürücü ise yola yağ döküldüğü için kaza yaptığını iddia etti. Basın mensuplarının neyden dolayı ceza yediniz sorusuna ise “her şeyden ceza yedik” diyerek gülmeleri ise pest dedirtti. Öte yandan alkollü olan gençler olay yerini görüntülemek isteyen basın mensuplarına saldırdı.
Evinin bahçesine otomobil uçtuğunu fark eden ev sahibi ise olay karşısında şok geçirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı
Sarıgül’den muhalefete göndermeSarıgül’den muhalefete gönderme
Ali imran suresinin meali ve faziletleriAli imran suresinin meali ve faziletleri
1/

En Çok Okunan Haberler

İbo Show'la ilgili flaş karar!

İbo Show'la ilgili flaş karar!

FBI: ABD'nin 50 eyaletinin kongrelerinde silahlı protesto planlanıyor

FBI: ABD'nin 50 eyaletinin kongrelerinde silahlı protesto planlanıyor

Maç sonunda olay sözler: Buraya mecburiyetten geldim

Maç sonunda olay sözler: Buraya mecburiyetten geldim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Trump istifa mı etti? Dışişleri sayfasında çarpıcı detay

Trump istifa mı etti? Dışişleri sayfasında çarpıcı detay

DSÖ'den korkutan mutasyon açıklaması

DSÖ'den korkutan mutasyon açıklaması

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Diğer Haberler

Meteoroloji turuncu kodla uyarmıştı! Trakya'da sağanak yolları göle çevirdi

Meteoroloji turuncu kodla uyarmıştı! Trakya'da sağanak yolları göle çevirdi

TDH Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’den muhalefete gönderme

Sarıgül’den muhalefete gönderme

Bitlis'te 10 köy ve mezarlarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bitlis'te 10 köy ve mezarlarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı tarih verdi: 25 Ocak

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı tarih verdi: 25 Ocak

İBB Meclisinde gerginlik! CHP'li üyeler salonu terk etti

İBB Meclisinde gerginlik! Salonu terk ettiler

11 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.