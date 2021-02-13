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Kısıtlamayı delen alkollü sürücü kaza yaptı, polislerin üzerine yürüdü

13.02.2021 07:33 | Son Güncelleme:
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Bursa’da kısıtlamayı delen ve alkollü araç kullanarak kaza yapan sürücü, polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Bursa’da kısıtlamayı delen ve alkollü araç kullanarak kaza yapan sürücü, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Polislerin üzerine yürüyerek taşkınlık çıkartan sürücü, gazetecileri de tehdit etti.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Eski Gemlik Yolu Caddesi’nde saat 22.30’ da meydana geldi. Edinilen bilgiye 16 P 2780 plakalı aracın sürücüsü Emir H. (25), sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeden aşırı alkollü bir şekilde direksiyon koltuğuna oturdu. Zafer Bulvarı istikametinden Eski Gemlik Yolu’na seyir halinde olan Emir H., direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı, ardından karşı şeride geçti. Hafif yaralanan Emir H., araçtan çıkarken, kazayı fark eden vatandaşlar polise haber verdi.
Polislerin üzerini yürüdü, gazetecileri tehdit etti
Olay yerine gelen polis ekipleri, sürücü Emir H.’nin alkolmetreye üflemesini istedi. Bir süre ekiplere direnen Emir H’nin., daha sonra cihaza üflediğinde 152 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Hurdaya dönen araç çekici yardımıyla çekilirken, Emir H.’nin ehliyetine el konuldu. Ehliyetine el konulmasının ardından taşkınlık çıkartan Emir H., polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Emir H., polis ekiplerinin üzerine yürürken, görüntü alan basın mensuplarını da tehdit ederek, küfürler savurdu. Emir H.’nin ’’Ben bu görüntüleri bir yerde görürsem o zaman görüşürüz, ben rezil rüsva birisi değilim, kaçabilirdim ama kaçmadım’’ sözleri kameraya yansıdı. Gözaltına alınan Emir H., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Emir H.’ye sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak ve alkollü araç kullanmak suçundan 4 bin 300 TL para cezası uygulandı. Soruşturma sürüyor.

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