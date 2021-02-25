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Kısıtlamayı delip kaza yapan alkollü gençler: Haberlere de çıkacak mıyız?

25.02.2021 07:32 | Son Güncelleme:
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Kısıtlamayı delip kaza yapan alkollü gençler: Haberlere de çıkacak mıyız?

Ataşehir’de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 alkollü genç kaza yaparak bir evin bahçesine girdi. Kaza sonrası görüntülenmek istemeyen alkollü gençler tehditler yağdırarak “Haberlere de çıkacak mıyız?” sözleriyle pes dedirtti. Bununla da kalmayan alkollü gençler kaza ile ilgili tutanak tutan polisleri suçladılar.

Olay; saat 03.30 sıralarında Ataşehir Kayışdağı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyir halinde olan Hasan F., Berat Ş. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi otomobil ile kaza yaparak bir evin bahçesine girdi. Kaza sonrası şoför olduğu iddia edilen Hasan F. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine alkollü gençler zor anlar yaşattı.

"SEN BİZİ YAYINLA BAK SANA NE YAPIYORUM"

Basın mensuplarına da tehditler yağdıran alkollü gençler, “Bak bunu çekme, sen bunu yayınla ben sana ne yapıyorum, inşallah yarın bir gün haberlerde görürüm” diyerek de tehditler yağdırdı. Bununla da kalmayan alkollü gençler sonrası gülerek “Haberlere de çıkacak mıyız?” sözleriyle pes dedirtti.

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"YOLDA MAZOT VARDI ONDAN KAZA YAPTIK"

Alkollü oldukları için değil yola dökülen mazot yüzünden kaza yaptıklarını belirten gençler kazanın nedeninin yola dökülen mazot olduğunu iddia etti.

POLİS EKİPLERİNE ZOR ANLAR YAŞATTILAR

Olayla ilgili tutanak tutan polislere zor anlar yaşatan alkollü gençler “Sen bizim kaskodan para almamamız için bunu yapıyorsun ama ben o parayı alacağım” diyerek polis ekiplerini suçladılar.

Polis ekipleri alkollü olan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden gençlere cezai işlem uygularken, aralarında ise ilginç diyaloglar oluştu.

(İHA)

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sokağa çıkma yasağı

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