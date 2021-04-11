Kısıtlamayı delip kaza yaptı! Alkollü sürücünün yalanını polis böyle ortaya çıkardı

Kaza, 00.30 sıralarında Gümüşpınar Mahallesi Şehit Aydın Çelik Caddesi üzeri Birikim sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi henüz öğrenilemeyen alkollü iddia edilen sürücü idaresindeki otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak elektrik direğine çarparak yoldan çıktı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kendi imkanları ile aracından yara almadan çıkan ve alkollü olduğu görülen sürücü olay yerine gelen polis ekiplerine, sürücü olmadığını söyledi. Uzun süre polisleri sürücü olmadığına ikna etmeye çalışan alkollü şahıs kazayı yapan kişinin arkadaşı B.H. olduğunu olduğunu iddia etti.

AYAĞI GAZ PEDALINA YETİŞMEDİ

Polis ekipleri durumdan şüphelenerek sürücü olduğu iddia edilen B.H.'yi direksiyon başına geçirdi. Direksiyon başına geçen kadın aracı çalıştıramayıp ayakları gaz pedalına dahi yetişmeyince gerçek ortaya çıktı.

'AVUKATIMI ÇAĞIRIN'

Polis ekipleri alkollü iddia edilen kişinin yalanını ortaya çıkarınca duruma kızan şahıs polis ekiplerine kızarak “Biz kimseyi öldürmedik kızı niye zor durumda bırakıyorsunuz ? Kıza çapraz sorgu yapıyorlar. Avukatımı çağırın” diye tepki gösterdi.