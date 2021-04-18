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  4. Kısıtlamayı dinlemediler! Maskesiz sokaklara akın ettiler

Kısıtlamayı dinlemediler! Maskesiz sokaklara akın ettiler

18.04.2021 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da koronavirüs tedbirlerini umursamayan vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen dışarıda zaman geçirdi. Yıldırım ilçesinde yaşananlar, görenlere 'pes' dedirtti.

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde havanın kötü olmasına rağmen vatandaşlar korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp, caddelere ve sokaklara akın etti. Bazı vatandaşların maskesiz olduğu ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görülürken, bazı vatandaşlar da çocuklarıyla gezmeye devam etti. Korona tedbirlerini ve kısıtlamayı hiçe sayan vatandaşlar 'yok artık' dedirtti.

MASKESİZ SOKAKLARA AKIN ETTİLER

58 saat uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen caddeler, sokaklar ve alışveriş yerleri taştı. Bazı vatandaşlar maskesiz dolaşırken, ekiplerin anons ederek vatandaşları uyardığı görüldü.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Bursa

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