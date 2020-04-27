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Kısıtlamayı fırsat bildi, sokak sokak gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2020 02:26 | Son Güncelleme

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında insanlar evlerinde kalınca, boş sokaklar da hayvanlara kaldı. Antalya’nın Serik ilçesinde bir kaplumbağa ağır adımlarla caddede tur attı.

Kısıtlamayı fırsat bildi, sokak sokak gezdi

İçişleri Bakanlığınca, korona virüs tedbirleri kapsamında, 4 gün süren ve 26 Nisan saat 00.00’a kadar 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı sona erdi. Yasağın geldiği tüm şehirlerde sokaklar bomboş kaldı. 31 ilin sokaklarını sessizlik kapladı.

İnsanlar evlerine çekilince boş olan caddeler de Serik ilçesinde bir Kaplumbağa’ya kaldı.ne araç ne insen trafiğinin bulunmadığı ana caddede adeta gezintiye çıkan kaplumbağanın ağır ağır ilerlemesi objektiflere yansıdı. Kaplumbağa, normalde her gün binlerce araca ev sahipliği yapan Başöğretmen Caddesi sokağa çıkma yasağı sonrası sessizliğinin hakim olduğu anlarda gezen tek canlı oldu. (İHA)

Kısıtlamayı fırsat bildi, sokak sokak gezdi

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Anahtar Kelimeler:
Antalya kaplumbağa

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