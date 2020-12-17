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Kısıtlamayı fırsat bilen 2 hırsız, inşattan 5 bin TL değerinde demir çaldı

17.12.2020 16:03 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde dün akşam saatlerinde bir inşaattan 5 bin TL değerinde 40 adet köşebent demiri çalan 2 hırsız, güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, dün akşam saatlerinde Örnek Mahallesi 1553 sokak üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde dün akşam saatlerinde bir inşaattan 5 bin TL değerinde 40 adet köşebent demiri çalan 2 hırsız, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Örnek Mahallesi 1553 sokak üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,
olay yerine hafif ticari bir araçla gelen 2 şüpheli, inşaattan hırsızlık yaptı. Şüpheliler, 15 dakika içerisinde inşaatın zemin katında bulunan yaklaşık 5 bin TL değerinde 1,2 metre uzunluğundaki 42 adet köşebent demirinden 40 tanesini araca yükleyerek olay yerinden ayrıldı. Akşam saat 18.30’a kadar inşaatta olduğunu belirten Süleyman Yıldırım, "Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle son kontrollerimi yapıp inşaattan ayrıldım. Sabah inşaata geldiğimizde ustalar köşebent demirlerinin olmadığını söylediler ve hemen polise haber verdik" dedi.
Güvenlik kamerasına yansıdı
Diğer taraftan hırsızlık anı inşaatın yanında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin ticari bir araçla inşaatın önüne gelmeleri, demirleri inşaattan alıp araca yükleyerek ayrılmaları yer alıyor.

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