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Kısıtlamayı fırsat bilen hırsız alarma takıldı

03.12.2020 10:38 | Son Güncelleme:
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Kırıkkale’de sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen bir hırsız, markete girmeye çalıştığı sırada alarmın çalmasıyla apar topar kaçtı.

Kırıkkale’de sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen bir hırsız, markete girmeye çalıştığı sırada alarmın çalmasıyla apar topar kaçtı. O panik anları ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Olay, 2 Aralık saat 02.00 sıralarında Kırıkkale’de Ovacık Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen bir hırsız, kameraları fark etmeyip markete girmeye çalıştı. Dakikalarca içeri girmek için uğraşan hırsız, tam kapıyı açacağı esnada alarm çaldı. Apar topar kaçan hırsız, işyeri güvenlik kameralarınca görüntülendi. Alarm ihbarını alan polis ekipleri ise markete gelerek inceleme yapıp kaçan hırsızlık şüphelisinin yakalanması için arama çalışması başlattı.

"Alarmın çalmasıyla ada kaçması bir oldu"
Hırsızlık olayını anlatan market sahibi Levent Işıker, “Dükkanımıza girmeye çalıştılar. 55 yaşlarında bir şahıs. Dükkanda Allah’tan alarm sistemi vardı. Girdiği an alarmın çalmasıyla kaçması bir oluyor. Biz de şahıstan zaten şikayetçi olduk. Profesyonel bir hırsız olduğunu düşünüyorum. Bunun biran yakalanıp emniyet güçlerine teslim edilmesini istiyorum. Alarm sistemi çalınca anında emniyet anında intikal etmişler. Hırsız da o arada kaçıyor. Camda da zorlama var görüntüler de zaten var. Alarm sistemini bilmeden camı epey bir zorluyor. Elini içeri atıyor alarm çalıyor. Alarmın çalmasıyla ada kaçması bir oluyor” dedi.

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