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Kısıtlamayı fırsat bilen hırsızlar sanayi sitelerine dadandı

31.12.2020 10:23 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’da kısıtlama dönemlerini fırsat bilen hırsızlar, sanayi sitesindeki dükkanlara dadandı.

Diyarbakır’da kısıtlama dönemlerini fırsat bilen hırsızlar, sanayi sitesindeki dükkanlara dadandı. Farklı tarihlerde gerçekleştirilen hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken esnaf, yetkilere seslenerek soruna çözüm bulmalarını istedi.
Edinilen bilgilere göre, geçen hafta uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında hırsızlar, Yenişehir ilçesi Sanayi Mahallesi 1’inci Sanayi Sitesindeki farklı bloklarda birçok iş yerine girerek değerli elektronik eşya ile otomobil parçalarını çaldı. Hafta başında dükkanlarını açan esnaflar, duruma tepki gösterirken, bekçilerinin olduğunu ama yetersiz kaldığını ifade ederek, yetkililere çağrıda bulundu.

"Elektronik eşyaya razı kalıyoruz, yeter ki değerli parçalar çalınmasın"
Sanayi sitesi esnafı Muhammed Taşkın, yedek parça işi yaptıklarını ve yedek parçanın genelde dışarı talep gören ürün olduğunu söyledi. Hırsızlık olaylarının daha önce de olduğunu aktaran Taşkın, "Pandemi başladığından beri son zamanlarda sürekli hırsızlık olaylarıyla karşı karşıyayız. Olaylar olduktan sonra emniyet güçlerimiz gerekeni yapıyorlar. Ama bizim talebimiz olaylar olmadan önce müdahale olması lazım. Elektronik eşyaya kimi zaman razı da kalıyoruz. Yeter ki dükkan içerisindeki ürünler daha değerli olduğu için kimi zaman biz çalınan bilgisayar ve televizyon ismini telaffuz bile etmiyoruz. Kısıtlama döneminde bekçi falan var. Ama kısıtlamalar uzun sürdüğü için bekçinin de kontrol sağlaması bir zor oluyor. Bunun emniyet tarafından bir şekilde destek görmesi lazım. Buradan sanayi içerisinden başa gittiğiniz zaman hemen hemen her blokta bu şekilde yansıyor” dedi.

"30-40 bin lira zararı oldu"
Esnaf Hakan Güçlü ise kısıtlama zamanlarında burada hırsızlık olaylarının artmaya başladığını kaydetti. Güçlü, "Burada güvenlik önlemleri düştü. Bekçimiz var, bekçi de yetersiz kalıyor. Komşumuzun dükkanı pazartesi günü açıldı. Hırsızlık nedeni ile 30-40 bin lira zararı olduğunu gördü. Sanayide bütün esnafın tek sıkıntısı hırsızlık olayları. Günde bir iki esnafın dükkanında hırsızlık oluyor" dedi.

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