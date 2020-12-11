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Kısıtlamayı fırsat bilen hırsızların meşrubat dolabındaki içecekleri çaldığı an kamerada

11.12.2020 12:17 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’da korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 2’nci gününde gece yarısı bir markete ait içecek dolabına giren hırsızlar, dolapta bulunan meşrubatları alıp kayıplara karıştı.

Diyarbakır’da korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 2’nci gününde gece yarısı bir markete ait içecek dolabına giren hırsızlar, dolapta bulunan meşrubatları alıp kayıplara karıştı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Diyarbakır merkez Bağlar ilçesi Nükhet Coşkun Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere, korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 2’nci gününde, kısıtlamayı fırsat bilen hırsızlar, gece yarısı cadde üzerinde bulunan bir markete ait buzdolabının kapısını kırıp içerisinde su ve çeşitli içecekleri alıp kayıplara karıştı. 5 kişi olduğu tespit edilen şahısların meşrubat dolabında bulunan içecekleri alırken devriye gezen polis aracını görünce kaçarak uzaklaştığı an güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Polis ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kameralarından zanlıları belirlerken, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

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