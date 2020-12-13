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Kısıtlamayı fırsat bilen uyuşturucu satıcılarına polis engeli

13.12.2020 17:04 | Son Güncelleme:
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Bursa’da polis ekiplerinden kaçan hafif ticari aracın içerisinde uyuşturucu madde ele geçirilirken, araçta bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.Olay, merkez Osmangazi ilçesi Zübeyde Hanım Kavşağı’nda meydana geldi.

Bursa’da polis ekiplerinden kaçan hafif ticari aracın içerisinde uyuşturucu madde ele geçirilirken, araçta bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Zübeyde Hanım Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sivil trafik polisleri, Dikkaldırım Mahallesi’nde 16 FR 874 plakalı araca ’dur’ ihtarında bulundu. ’Dur’ ihtarına uymayan şüpheliler, polis ekiplerinden kaçmaya başladı. Yaklaşık 2 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalanan araçtaki 4 kişi gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada yüklü miktarda bonzai, metamfetamin, uyuşturucu madde kullanmak için aparatlar ele geçirildi. Kelepçelenerek karakola götürülen 4 şüpheliye, sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak suçundan da 12 bin 744 lira para cezası uygulandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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