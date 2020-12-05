Kısıtlamayı ihlal eden 4 genç, uyuşturucu madde ile yakalandı

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu için ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte Alsancak Gar önünde polis ekiplerince denetimler gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında motosikletli yunus timlerince içerisinde 4 genç kafadarın bulunduğu kamyonet durduruldu. Araçtan indirilerek kimlik sorguları yapılmak istenen AA., H.B., VK ve H.B., isimli şahıslardan ikisinin üzerinde kimlik olmadığı tespit edilirken, ekipler tarafından araç içerisinde yapılan aramalar da bir miktar bonzai bulundu.

Polis ekiplerince üst aramaları ve kimlik sorguları gerçekleştirilen 4 arkadaş ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, şahıslara ‘uyuşturucu madde kullanma’ ve ‘sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden’ adli ve idari işlem başlatıcılacağı öğrenildi.

(İHA)

