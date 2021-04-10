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Kısıtlamayı ihlal eden gencin 'ağabeyimi özledim' bahanesi işe yaramadı: 4 bin 50 lira ceza

10.04.2021 01:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale’de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden genç bir vatandaşın "ağabeyimi özledim" bahanesi işe yaramadı, genç adam 4 bin 50 lira idari para cezasından kaçamadı.

Kısıtlamayı ihlal eden gencin 'ağabeyimi özledim' bahanesi işe yaramadı: 4 bin 50 lira ceza

Koronavirüs risk değerlendirme haritasına göre, "kırmızı" renk ile "çok yüksek" riskli iller kategorisinde yer alan Kırıkkale’de, 56 saatlik hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte denetimler başladı. Salgınla mücadelenin daha etkin sürdürülebilmesi için denetimler aralıksız sürdürülüyor. İl Salgın Denetim ekiplerince, kontrol noktalarında kişilerin "HES kodu" ve "seyahat izin belgesi" kontrol edildi.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE 5 BİN 389 LİRA CEZA KESİLDİ

Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde oluşturulan kontrol noktasında bir sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 339 lira ceza kesilirken sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle de 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı. Alkollü olarak sokağa çıkmasının toplam bedeli 5 bin 389 lira oldu. Trafikten men edilen aracıda çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı.

'AĞABEYİMİ ÖZLEDİM' DEDİ

Bir otomobilde seyahat ederken uygulamaya takılan genç bir vatandaşın "ağabeyimi özledim" bahanesi de işe yaramadı. Babasıyla birlikte bir süre ekipleri ikna etmeye çalışan genç vatandaşa kısıtlamayı ihlal etmesinden dolayı 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sokağa çıkma yasağı koronavirüs (Covid-19) Ceza Kırıkkale
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