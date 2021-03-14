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Kısıtlamayı ihlal edip alkollü araç kullandı: Niye beni çeviriyorsunuz?

14.03.2021 11:01 | Son Güncelleme:
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Kısıtlamayı ihlal edip alkollü araç kullandı: Niye beni çeviriyorsunuz?

Düzce'de sokağa çıkma kısıtlamasında 172 promil alkollü araç kullanırken yakalanan sürücü, kendisini durduran polislere "Kısıtlamayı ihlal ettim cezayı yedim mi? Yedim. Tamam bu ayrı ama mesela niye diğer kişileri tutmuyorsunuz? Niye beni çeviriyorsunuz" diyerek sitem etti.

Düzce'de koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdüren polis ekipleri, Beyciler Mahallesi’nde sürekli seyir halinde olan bir otomobil olduğu ihbarı üzerine adrese gitti. Seyir halinde olan Ümit K.’nın kullandığı otomobili durduran polis ekipleri, araçta yüksek sesli müzik dinlendiğini ve şahsın alkollü olduğunu belirleyip, bölgeye trafik ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen gelen trafik ekiplerince yapılan incelemede, sürücü Ümit K.'nin 172 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ehliyetine 6 ay süreyle el konulacağını ve otomobilinin bağlanacağını öğrenen sürücü Ümit K. ise polis ekiplerine sitem ederek kendisini şikayet edenlerin kim olduğunu öğrenmeye çalıştı.

'NİYE BENİ ÇEVİRİYORSUNUZ?'

Otomobilinin bağlanacağını öğrenen Ümit K., kendisini ihbar edenin kim olduğunu öğrenmek istediğini belirterek, "Ben ceza yemeye razıyım. Size karşı geliyor muyum? Bu ihbarı yapan kim bana söyleyin. İhbar eden kişi kim? Ben nasıl alacağım arabamı? Benim aracım hacizli mi? Benim aracımı neden bağlıyorsunuz? Bu mahallede sokağa çıkma yasağı var mı? Var. Tamam ben onu ihlal ettim cezayı yedim mi? Yedim. Tamam bu ayrı ama mesela niye diğer kişileri tutmuyorsunuz? Niye beni çeviriyorsunuz" dedi.

Trafik polisleri ise Ümit K.’ye, kısıtlama sebebiyle bir yakınının gelemeyeceğini belirterek, bu sebeple otomobilinin otoparka çekileceği bilgisini verdi. Taşkınlık çıkartmaya devam eden ve sokak ortasında bağıran alkollü sürücü Ümit K., gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Şahsa, "Alkollü araç kullanmak, tehlikeli araç kullanmak, çevreyi rahatsız edici şekilde araç içinden müzik yayını yapmak ve sokağa çıkma kısıtlamasında sokakta bulunmak" suçlarından toplamda 5 bin 697 TL para cezası uygulandı. Ehliyetine 6 ay süreyle el konulan sürücünün, otomobili de otoparka çekildi.

Kaynak: İHA

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