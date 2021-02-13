Kısıtlamayı ihlal edip otostopla yolculuğa çıktı, jandarmaya yakalanınca ’Son talihli ben miyim’ dedi

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kısıtlamayı ihlal ederek, otostopla yolculuğa çıkan genç jandarmaya yakalandı. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle 3 bin 450 lira ceza kesilen 18 yaşındaki genç, “Son talihli ben miyim” diyerek gülümsedi.

Malkara İlçe Jandarma ekipleri, -8 derecenin hissedildiği dondurucu soğuğa rağmen Hacıevhat Mahallesi Erenler mevkiindeki Malkara - Hayrabolu yolu üzerinde uygulama yaptı. Jandarma Trafik ve Asayiş ekipleri tarafından yoldan geçen araçlar durdurularak, sürücü ve yolcuların HES Kodu, evrak ve GBT sorgulaması yapıldı.

Keşan’dan Hayrabolu’ya gitmek için otostopla yolculuğa çıkan 18 yaşındaki genç jandarma uygulamasına takıldı. S.A’ya, sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan 3 bin 450 lira para cezası kesildi.

“Üzülmedim ama sinir bozucu”

Ceza kesilmesine üzülmediğini ifade eden S.A. “3 bin 450 lira ceza kesildi, çok üzülmedim. Yapacak bir şey yok ben ödeyeceğim ama sinir bozucu bir durum” diye konuştu.

S.A, jandarmaya, “Son talihli ben miyim” diye sorması üzerine jandarma da, “Senden önce de ceza kesilen oldu” şeklinde cevap verdi.

