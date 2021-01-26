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Kısıtlamayı ihlal edip polisten kaçtılar, yakalanınca da 10 bin TL ceza yediler

26.01.2021 00:14 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar’da kısıtlama saatinde otomobillerinde alkol alan ve polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan çift, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

Afyonkarahisar’da kısıtlama saatinde otomobillerinde alkol alan ve polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan çift, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Uzun süre alkolmetreyi üflememek için direnen çift sonunda gözaltına alınarak hastaneye götürülürken, çifte 10 bin TL’ye yakın para cezası kesildi.
Olay, Afyonkarahisar-İzmir karayolu Polis Meslek Yüksekokulu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kısıtlamanın sürdüğü 22.30’da Fatih Mahallesi’nde devriye gezen polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 42 SS 357 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak otomobil sürücüsü ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başlayınca polisle aralarında kovalamaca başladı. Peşine 6 ekip takıp kaçmaya çalışan otomobil, sonunda Polis Meslek Yüksekokulu kavşağında önü kesilerek durduruldu. Araçtaki şahısları indiren polis ekipleri, şahısların alkollü bir çift olduklarını belirledi. Polis ekipleri çifte önce kısıtlamayı ihlal edip sebepsiz yere sokağa çıktıkları için kişi başı 3 bin 400 TL para cezası kesip, ardından sürücüye trafiği tehlikeye düşürme, polisin dur ihtarına uymama gibi trafik suçlarından 2 bin 400 TL para cezası uyguladı. Polis, alkolmetreyi üflemeyi reddeden sürücüyü gözaltına alınıp hastaneye alkol muayenesine götürmek istedi ancak buna da adamın eşi razı olmayarak polise dil dökmeye başladı. Kadın polise ‘Kocam beni eve bıraksın sonra götürün’ dese de ekipleri ikna edemedi. Bu defa kadın ’Ben de gelmek istiyorum’ deyince ekipler kadını da polis aracına bindirerek kocası ile birlikte hastanenin yolunu tuttu. Kadının polis aracına binerken ‘Benim arabam ne olacak’ diye bağırması ise dikkatlerden kaçmadı.
İsmi öğrenilemeyen karı koca gözaltına alınırken, bu esnada alkollü kadın basın mensuplarına küfür ederek saldırmak istedi. Buna engel olan polisler, kadını uyararak sakinleştirdi.
Olayda polisten kaçarken otomobili kullanan kocaya muayene sonrası ayrıca alkollü araç kullanmaktan ceza yazılacağı öğrenilirken, otomobil olay yerine çağrılan çekici ile otoparka götürüldü.

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