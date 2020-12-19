Kısıtlamayı ihlal edip uyuşturucuyla yakalandı, 'Ben terörist miyim neden çekiyorsun' dedi

Olay, bugün saat 05.00 sıralarında Pendik ilçesi Çamlık Mahallesi Sütçü İmam Caddesi'nde yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapan polis ekipleri, içinde 4 kişinin olduğu otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Polisin uyarılarını dikkate almayan şüpheliler otomobille kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin takip etmesiyle kovalamaca başladı.

Kovalamaca, Sütçü İmam Caddesi'ne kadar sürdü. Caddede ilerlerken önünün polis tarafından kapatıldığını gören sürücü refüjü aşarak karşı şeride geçti. Ara sokağa girmek isteyen sürücü, refüjü aşmak istediği sırada kaza yaptı. Hurdaya dönen otomobil daha fazla ilerleyemedi.

2 KİŞİ YAYA OLARAK KAÇARKEN, 2 KİŞİ KISKIVRAK YAKALANDI

Şüpheliler, bu sefer de otomobilden inerek farklı yönlere kaçmaya başladı. 2 şüpheli ara sokaklara girerek izini kaybettirirken, 2 şüpheli ise polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

BASIN MENSUPLARINA KÜFRETTİLER

Yakalanarak gözaltına alınan Engin A. ve Burak İ., polis aracına bindirildikleri sırada görüntü almaya çalışan basın mensuplarına tepki gösterdi. “Ben terörist miyim, neden çekiyorsun? Git dağdakini çek" diyerek küfürler savuran şüpheliler, polis aracına bindirilerek ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Gözaltına alınan 2 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten kişi başı 3 bin 150 lira para cezası kesildi.