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Kısıtlamayı ihlal etti, ceza kesilince fenalaştı

10.04.2021 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmit’te, polisin sokak kısıtlaması denetiminde durdurduğu otomobildeki 7 kişiden 5'ine ceza kesildi. N.G. isimli kadın, ceza yazıldığı söylenince baygınlık geçirdi.

Kısıtlamayı ihlal etti, ceza kesilince fenalaştı

İzmit’te polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri kapsamında uygulama gerçekleştirdi. Ekipler, D-100 kara yolu Ankara yönü Serdar Mahallesi mevkisindeki uygulama noktasında, bir otomobili durdurdu. Araçta bulunan 1'i çocuk 7 kişinin kontrollerini yapan ekipler, sadece 2’sinin geçerli mazereti olduğunu belirledi. Bunun üzerine diğer 5 kişi hakkında, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri yönünde tutanak hazırlandı.

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Tutanak hazırlandığı sırada aracın sürücüsü olan ve üzerinde kimlik bulunmayan H.G., ekiplere zorluk çıkardı. Bu sırada kendisiyle birlikte 5 kişiye ceza yazılacağını öğrenen N.G. isimli kadın ise baygınlık geçirdi. Yakınlarının müdahale ettiği kadın, kendisini iyi hissedince tekrar araca bindirildi. Polis ekipleri, gerekli işlemleri uyguladıktan sonra araçtakiler bölgeden ayrıldı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
sokağa çıkma yasağı Ceza İzmit
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