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Kısıtlamayı ihlal etti, kendisini görüntüleyen gazeteciyi böyle tehdit etti

04.01.2021 10:19 | Son Güncelleme:
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Kısıtlamayı ihlal etti, kendisini görüntüleyen gazeteciyi böyle tehdit etti

Bayrampaşa'da sokağa çıkma kısıtlaması sırasında durdurulan bir kadın burnunu 6 aydan bu yana ameliyat ettirememekten yakınırken, yasağı ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında işlem yapılmasını görüntüleyen gazeteciyi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) şikayet etmekle tehdit etti.

Yılbaşını Nişantaşı'nda bir arkadaşı ile geçirdikten 2 gün sonra Bayrampaşa'ya gelen kadın, polis memurları tarafından durduruldu. Gazetecilerin kendisini görüntülemesinden rahatsız olan kadın, parmağını sallayarak gazeteciye, "Bak yemin ederim çekersen, seni Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde süründürürüm. Sen benden izin almadan çekemezsin. Kusura bakma" dedi. Polis amirinin, "Hanımefendi sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıdasınız" uyarısı üzerine kadın 6-7 aydan bu yana burun ameliyatını yaptıramadığını anlatmaya başladı. Amir bunun üzerine kadına sokağa çıkma kısıtlamasında istediği gibi dışarı çıkamayacağını sağlık sorunu olması halinde 112'yi arayarak ambulans çağırabileceğini, aksi halde sokağa çıkma yasağını bu şekilde ihlal edemeyeceğini hatırlattı. Kimliğini vermesi istenen kadın, çantasından sağlık raporu olduğunu söylediği kağıtları çıkararak bunların okunmasını istedi, dezenfektanını çıkararak gösterdi. Sürekli konuşan kadın, polis memurlarına Sağlık Bakanlığı'nın yurt dışındaki Türk vatandaşlarını getireceği yerde burnunu ameliyat ettirmesi gerektiğini söylerken, "50 yaşındayım. İstediğin cezayı yaz. Benim adresim Amerika'da" dedi. Polis amiri kadına idarenin tüm eylem ve işleyişinin yargı denetiminde olduğunu hatırlatarak, cezaya itirazı varsa avukatı aracılığı ile idare mahkemesinde dava açabileceğini hatırlattı. Kadın, bu uyarı üzerine, "Yargıyı bana öğretme, kanunu daha iyi biliyorum. Benim adresim Amerika'da 333 Wall Street, Boston'da. Mernis açık adresim bu" deyince polis memurları telefon numarasını alarak tutanağa yazdı. Kadın tutanağı imzalarken, kameramana "Trump gibi imza atıyorum. İmzamı da yakın planda çekin" diye seslendi. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kadın polislerin taksi çağırma önerisine de karşı çıkarak yaya olarak uzaklaştı.

DHA

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