HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kısıtlamayı ihlal etti, 'Yarın manşette biz mi olacağız?' dedi

Kısıtlamayı ihlal etti, 'Yarın manşette biz mi olacağız?' dedi

06.01.2021 11:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kısıtlamayı ihlal etti, 'Yarın manşette biz mi olacağız?' dedi

Bursa'da sevgilisini evine bırakmak için sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıkan Sezer Fırat S. (21) ile arkadaşı Bayram S.'ye (35) toplam 6 bin 300 TL ceza uygulandı. Sezer Fırat S.'nin asker kaçağı olduğu ortaya çıkarken, Bayram S. kendilerini görüntüleyen gazetecilere, "Yarın manşette biz mi olacağız?" diye sordu.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında kentin birçok noktasında kontrol noktaları oluşturdu. Ekipler, İnegöl ilçesi Atatürk Caddesi’nde kurulan uygulama noktasında otomobili durdurdu. Polis ekipleri, araçtaki 2 kişiden izin belgesini istedi. Ancak ikili, izin belgesi olmadığını söyledi. Sürücü Sezer Fırat S., sevgilisini eve bıraktığı için dışarı çıktığını öne sürdü. Yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda Sezer Fırat S.’nin asker kaçağı olduğu tespit edildi. Sezer Fırat S. ile yanındaki Bayram S.’ye kısıtlamayı ihlal ettikleri için 3 bin 150’şer liradan toplam 6 bin 300 TL ceza uygulandı. Asker kaçağı Sezer Fırat S. hakkında tutanak da tutuldu.

'YARIN MANŞETTE BİZ Mİ OLACAĞIZ?'

Basın mensuplarının "Neden kısıtlamada sokağa çıktınız?" sorusuna Bayram S., "Manşette, yarın biz mi olacağız?" yanıtını verdi. Sezer Fırat S. ise "Yıldırım ilçesinden kız arkadaşımı bırakmak için İnegöl'e geldim. Aracım İnegöl'de arızalandı. Burada arızayı yaptım. Yola çıktım uygulamaya denk geldik. Polis, askerlik konusunda sıkıntı olduğu için tutanak tutacak" şeklinde konuştu.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yılın aşk bombası! Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir itirafı Yılın aşk bombası! Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir itirafı
Prof. Dr. Melih Bulu: Protestocularla görüşeceğimProf. Dr. Melih Bulu: Protestocularla görüşeceğim
Amenerrasulü ayetinin faziletiAmenerrasulü ayetinin fazileti

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şeften Serhat itirafı: Bir yarışmacı sözleşmeyi imzalamayınca...

Ünlü şeften Serhat itirafı: Bir yarışmacı sözleşmeyi imzalamayınca...

Erdoğan imzaladı: Bazı bölgeler sit alanı ilan edildi

Erdoğan imzaladı: Bazı bölgeler sit alanı ilan edildi

Yanındaki yatakta yatan annesinin ölümünü izledi

Yanındaki yatakta yatan annesinin ölümünü izledi

FETÖ'nün kritik isimleri Salih Fidan ile Samet Güre yakalandı

FETÖ'nün kritik isimleri Salih Fidan ile Samet Güre yakalandı

Sadakatsiz dizisi için flaş karar!

Sadakatsiz dizisi için flaş karar!

İstanbul'da iki ilçede gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

İstanbul'da iki ilçede gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Diğer Haberler

Dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı! Polisin başına telsizle defalarca vurdu

Görüntüler ortaya çıktı! Polisin başına telsizle defalarca vurdu

KKTC'ye eski kimlikle çıkış işlemi, 30 Haziran'dan sonra yapılmayacak

Emniyet uyardı! Son tarih 30 Haziran 2021

Boğaziçi Üniversitesi kapısına takılan kelepçeyle ilgili inceleme başlatıldı

Üniversite kapısına takılan kelepçeyle ilgili inceleme başlatıldı

Sabiha Gökçen'deki helikopter kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Helikopter kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

İşte mutasyonlu virüste en çok görülen semptomlar

İşte mutasyonlu virüste en çok görülen semptomlar

Yok böyle acı! Kızları cinsel istismara uğradı, karısı fuhuşa sürüklendi

Kızları cinsel istismara uğradı, karısı fuhuşa sürüklendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.