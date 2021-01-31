HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kısıtlamayı ihlal ettiler, polisi görünce "Araç yıkatmaya çıktık" dediler

Kısıtlamayı ihlal ettiler, polisi görünce "Araç yıkatmaya çıktık" dediler

31.01.2021 16:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kısıtlamayı ihlal ettiler, polisi görünce "Araç yıkatmaya çıktık" dediler

Esenyurt’ta kısıtlama günü denetim yapan polis ekipleri, içinde 4 gencin bulunduğu aracı durdurdu.

Esenyurt’ta kısıtlama günü denetim yapan polis ekipleri, içinde 4 gencin bulunduğu aracı durdurdu. İzin belgesi gösteremeyen ve araba yıkatmaya çıktılarını öne süren 4 gence para cezası kesildi.
56 saatlik kısıtlama nedeniyle Esenyurt’ta polis ekipleri kısıtlama ihlallerini önlemek amacıyla uygulamalarını sürdürdü. Bağlarçeşme Mahallesi’nde araçları tek tek durduran ekipler, 4 gencin içinde bulunduğu bir aracı da durdurdu. Araç içindeki gençlere izin belgesi soruldu. İzin belgesini beyan edemeyen gençler, araçlarını yıkatmaya çıktıklarını söyledi. 4 genç hakkında Hıfzıssıhha Kanunu gereği para ceza tutanağı düzenlendi.

Kısıtlamayı ihlal ettiler, polisi görünce

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında küfür skandalı!Canlı yayında küfür skandalı!
Tepki çeken olay! Camına not bıraktığı araç savcının çıkınca...Tepki çeken olay! Camına not bıraktığı araç savcının çıkınca...
14 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 14?14 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 14?

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı salladı! Oryantal Didem dans ederken...

Sosyal medyayı salladı! Oryantal Didem dans ederken...

'Çalıştıracak işçi bulamıyoruz, beğenmiyorlar'

'Çalıştıracak işçi bulamıyoruz, beğenmiyorlar'

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

Okulların açılmasıyla ilgili dikkat çeken öneri

Okulların açılmasıyla ilgili dikkat çeken öneri

Villaya şok baskın! Bu halde yakalandılar

Villaya şok baskın! Bu halde yakalandılar

Uzmanlar uyardı! Koronavirüs sonrası bu hastalık artacak

Uzmanlar uyardı! Koronavirüs sonrası bu hastalık artacak

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

29 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

29 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

CHP'de 3 vekil istifa etti

CHP'de 3 vekil istifa etti

Rasim Arı, Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa etti

Rasim Arı, Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa etti

Prof. Dr. Orhan Şen'den dikkat çeken kar yağışı açıklaması

Prof. Dr. Orhan Şen'den dikkat çeken kar yağışı açıklaması

Diğer Haberler

Otomobilin camına not yazan kişi önce gözaltına alındı sonra bırakıldı

Tepki çeken olay! Camına not bıraktığı araç savcının çıkınca...

Son dakika: HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam tutuklandı

Son dakika: HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam tutuklandı

Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtılar: Uyarı ateşinde bir kişi hayatını kaybetti

Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtılar: Uyarı ateşinde bir kişi hayatını kaybetti

4 yılda 384 bini aştı! İşte en çok değiştirilen isim ve soyadı

4 yılda 384 bini aştı! İşte en çok değiştirilen isim ve soyadı

Muğla Fethiye'de denizin rengi değişti

Denizin rengini gören şaştı kaldı

Savunma Sanayii Başkanı duyurdu! Türkiye'den kritik F-16 hamlesi

Savunma Sanayii Başkanı duyurdu! Türkiye'den kritik F-16 hamlesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.