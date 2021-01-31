Kısıtlamayı ihlal ettiler, polisi görünce "Araç yıkatmaya çıktık" dediler

Esenyurt’ta kısıtlama günü denetim yapan polis ekipleri, içinde 4 gencin bulunduğu aracı durdurdu. İzin belgesi gösteremeyen ve araba yıkatmaya çıktılarını öne süren 4 gence para cezası kesildi.

56 saatlik kısıtlama nedeniyle Esenyurt’ta polis ekipleri kısıtlama ihlallerini önlemek amacıyla uygulamalarını sürdürdü. Bağlarçeşme Mahallesi’nde araçları tek tek durduran ekipler, 4 gencin içinde bulunduğu bir aracı da durdurdu. Araç içindeki gençlere izin belgesi soruldu. İzin belgesini beyan edemeyen gençler, araçlarını yıkatmaya çıktıklarını söyledi. 4 genç hakkında Hıfzıssıhha Kanunu gereği para ceza tutanağı düzenlendi.



