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Kişiye özel immünoterapi siroza umut oluyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.01.2019 09:32 | Son Güncelleme

Kişiye özel immunoterapi kanser, vitiligo, iltihaplı romatizmal hastalıklar gibi rahatsızlıklardan sonra sirozda da yüz güldürücü sonuçlar veriyor. Kişiye özel immunoterapi kanserden vitiligoya, sedef hastalığından iltihaplı romatizmal hastalılara kadar pek çok rahatsızlıkla mücadelede olumlu sonuçlar veriyor. Aynı yöntem kişiye özel uygulanarak sirozda da başarılı sonuçlar verdi. Konu ile ilgili İç Hastalıkları ve İmmunoterapi Uzmanı Dr. Ülkü Görmez önemli bilgiler verdi.

Kişiye özel immünoterapi siroza umut oluyor

Hastalığı tetikleyen altta yatan nedenin tespit edilmesinin ve buna göre kişiye özel bir tedavi programı çıkarılmasının hastalığın seyrinde kilit noktayı oluşturduğuna vurgu yapan Dr. Ülkü Görmez,” İmmunoeterapi tamamen kişiye özel olarak planlanıyor. Kişiyi bizzat inceliyoruz. Altta yatan, otoimmüniteyi tetikleyen bağışıklıktaki sorunları inceliyoruz. Daha sonrasında tanılar koyuyoruz. Bunlar kişiye özel tanılar oluyor. Bundan sonra da onarma tedavisine geçiyoruz. Otoimmünite bağışıklığın kendi kendine saldırısı ile oluşan bir hastalık. Yalnız çok enteresan iki ucu var. Bağışıklıkta otoimmünite hastasının hem bağışıklığının zayıf olduğu noktalar var hem saldırdığı noktalar var. Her iki tarafı da tamir etmeniz gerekiyor. O yüzden de mutlaka doğru tanıların konulması çok önemli. Doğru tanıları koyduktan sonra hasta da uyumluysa işimiz çok kolaylaşıyor. Bu hastaların bağışıklık sisteminde özellikle; T lenfositlerde, akyuvarlarda ne gibi defektler ve sorunlar var, özellikle bağırsak florasında ne gibi hastalıklar oluştuğunun mutlaka ve mutlaka tespit edilmesi gerekiyor. Bu hastalarda meydana gelen biyokimyasal değişiklikleri, endokrinolojik ve metabolik değişiklikleri, vitamin eksikliklerini ortaya koymak gerekiyor. Buna göre de kişiye özel bir beslenme ve ilaç programı oluşturması gerekiyor.” dedi.

İMMÜNOTERAPİ VÜCUDU EĞİTEREK KİŞİYE HASTALIKLA SAVAŞMAYI ÖĞRETİYOR

İmmunoterapi’nin vücudu eğiten bir tedavi şekli olduğuna değinen Görmez,”Kişiye özel immunoterapi ile yaptığımız vücudu eğitmek, onarmak ve doğruyu göstermektir. Kişiye özel immunoterapi ile kişinin bağışıklık sistemindeki sorunu ne? Bu net olarak ortaya konuluyor. Buna göre de bağışıklık sistemi tekrar yapılandırılıyor. İsrail, Amerika ve Dünyanın çeşitli merkezlerinde uygulanan aynı protokol uygulanıyor bizde de. Tedavinin başarısında belli başlı kriterler çok önemli rol oynuyor. Özellikle CEA (karsinoembriyonik antijen) düzeyinin yüksekliği hastanın sağ kalımını çok etkiliyor. Hastanın tedaviye başlarken CEA düzeyi ne kadar düşükse sağ kalım ve hastanın hastalıktan kurtulma şansı o kadar yüksektir. Tedavi süresi ise kişiye göre değişkendir. 6 ay ile 3 yıl arasında bağışıklık sisteminin sorununa bağlı olarak değişebiliyor.” şeklinde konuştu.

Facebook: @drulkugormez
Instagram: @immunoterapiturkiye

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Anahtar Kelimeler:
immünoterapi Siroz sağlık

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