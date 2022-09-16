Kıskanç sevgili dehşeti! Gece kulübünde şarkıcı kız arkadaşını vurdu, 'intihar etti' dedi

Dehşete düşüren olay, 5 Eylül'de, Ebru Sultan Bozdağ’ın Çankaya ilçesi Kavaklıdere Mahallesi’ndeki evinde meydana geldi. Gece kulübünde assolist olan Bozdağ, sabah sevgilisi Hasan K. ve onun babası tarafından hastaneye götürüldü. Hastane polisince ifadesi alınan Hasan K., sevgilisinin, kendisinden ayrılmak isteyince intihar etmek istediğini ve elinden almak isterken tabancanın ateş aldığını ileri sürdü. Polisteki ifadesinin ardından savcılığa sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartı ile nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

EBRU İFADE VERDİ, TEKRAR GÖZALTINA ALINDI

Tedavisinin ardından ifadesi alınan Ebru Sultan Bozdağ, ses sanatçısı olduğunu, sevgilisi Hasan K.’nin, olay günü saat 06.00 sıralarında evine geldiğini belirterek, "Beni iş yerindeki müşterilerden kıskandığı için aramızda tartışma çıktı. Tartışma sonrası evden çıktı ancak yarım saat sonra tekrar geldi. Beni ve ailemi öldürmekle tehdit ederek darbetmeye başladı sonra belindeki tabancayı çıkardı. Boynumdan tutarak arkama geçti. Tek el ateş etti. Yaralandıktan sonra beni banyoya götürdü. Kanı durduramayınca babasını çağırdı sonra beni, babasının ikametine götürdüler. Burada tedavi etmek istediler ancak kanı durduramayınca hastaneye götürdüler" dedi.

‘ÖNCE SENİ SONRA KENDİMİ ÖLDÜRÜRÜM’

Kadının ifadesinin ardından yeniden gözaltına alınan Hasan K., savcılıkça 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanmaya sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğinde sorgusu yapılan şüpheli, olay günü evine gittiği sevgilisi Ebru Sultan Bozdağ’a ayrılmak istediğini söylediğini iddia ederek, "Bunun üzerine bana tabanca doğrultarak, ‘Bir yere gidemezsin’ dedi. Ayrılmak istediğimi tekrar söyleyince ‘Önce seni sonra kendimi öldürürüm’ dedi. Odaya eşyalarımı almak için yöneldiğimde tabancayı kafasına dayadı. Ben kendimi üzerine attım. O sırada silah patladı. Hastaneye götürdüm, tedavisi sırasında yanından hiç ayrılmadım. Bu olaydan dolayı çok mağdurum, serbest bırakılmamı talep ediyorum" dedi.

Mahkemede, şüphelinin kaçma şüphesinin olmaması, delillerin toplanması ve olayda tabancanın kim tarafından ateşlendiğinin tam olarak tespit edilememesi nedeniyle yurt dışına çıkış yasağı ve konutu terk etmeme adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verildi.

AVUKAT: ÇANTASINA MERMİ BIRAKTI

Kararın ardından Ebru Sultan Bozdağ’ın avukatı Mustafa Karataş, savcılığa sunduğu dilekçesinde, şüphelinin kıskançlık yüzünden daha önce olayda kullandığı tabanca ile iş yerine gidip olay çıkardığını, sürekli müvekkilini öldürmekle tehdit ettiğini, çantasına mermi bırakarak öldürme imasında bulunduğunu söyledi. Kurşunun, müvekkilinin sol çenesinden girdiğini, tabanca kullanmasını dahi bilmeyen müvekkilinin sağ elini kullandığını, sol eliyle ateş etmesinin mümkün olmadığını belirtti. Ayrıca şüphelinin olay günü alkollü olduğunu söylediği müvekkilinin kanında yapılan testte, o gün alkollü olmadığının saptandığını belirterek, hürriyeti yoksun bırakma ve suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlarından da soruşturma açılmasını talep etti.

SAVCILIK 'TUTUKLANSIN' DEDİ

Soruşturmayı yürüten savcılık da sulh ceza hakimliğine yazdığı itiraz dilekçesinde, müştekinin sağ elini kullandığının tespit edildiğini, kurşunun giriş ve çıkış yeri açısından sağ elle ateş edildiği kabulünün, hayatın olağan akışına aykırılık gösterdiğini, bilgi sahibi olarak ifadesi alınan kişinin, şüphelinin olaydan kısa süre önce kendisinden tabanca satın aldığını söylediğini ve diğer delilleri de göz önünde bulundurarak olayın ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçunu oluşturduğunu belirtip, adli kontrolle serbest bırakılan şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

(DHA)

