HABER

Kıskançlık cinayetinin zanlısı rahip, yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 10:54 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Bornova ilçesinde, eşi S.Y.'nin güzellik merkezine bakım yaptırmaya gelen Mehmet Özkan'ı (42) kıskançlık yüzünden pompalı tüfekle vurarak öldüren, rahip Hasan Y., jandarma tarafından Aliağa'da yolcu otobüsünde yakalandı.

Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesinde, eşi S.Y.'nin güzellik merkezine bakım yaptırmaya gelen Mehmet Özkan'ı (42) kıskançlık yüzünden pompalı tüfekle vurarak öldüren, rahip Hasan Y., jandarma tarafından Aliağa'da yolcu otobüsünde yakalandı.
Olay, salı günü saat 17.00 sıralarında Erzene Mahallesi 114 Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Özkan, bir süredir S.Y.'nin sahibi olduğu güzellik merkezine gelerek bakım yaptırmaya başladı. Mehmet Özkan'ın kısa aralıklarla merkeze gelmesinden rahatsızlık duyan Hasan Y., kıskanıp eşi S.Y. ile tartıştı. Hasan Y., eşine Özkan'ın bir daha güzellik merkezine gelmesini istemediğini söyledi.
Özkan'ın akşam saatlerinde yeniden bakım yaptırmak üzere merkeze geldiğini öğrenen Hasan Y., pompalı tüfekle eşinin iş yerini bastı. Hakaretler yağdıran Hasan Y., ardından Mehmet Özkan'a ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Özkan kanlar içerisinde yere yığılırken, Hasan Y. ise kaçtı. S.Y. ise yaşadığı dehşetle şoka girdi. Silah seslerini duyan çevre sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mehmet Özkan'ın öldüğü belirlendi.
Kıskançlık iddiaları üzerine ifadesine başvurulan S.Y.'nin, "Benim kimseyle bir ilişkim yok. Öldürülen kişiyle de ilişkimiz yok. Kendisi güzellik merkezine bakım için geliyordu. Diğer müşterilerden farksızdı" dediği öğrenildi.
KİMLİK KONTROLÜNDE YAKALANDI
Polis, olayın ardından otomobille kaçan Hasan Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalar sürerken, dün saat 20.30 sıralarında Aliağa Çataldere'de uygulama yapan jandarma bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan kimlik kontrolünde, Hasan Y. yakalanıp gözaltına alındı. Hasan Y., sorgulanmak üzere İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.
DİN DEĞİŞTİRİP RAHİP OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI
Yapılan araştırmada, Hasan Y.'nin 2006 yılında din değiştirdiği ortaya çıktı. Müslüman bir ailede doğan ve 13 yaşında Kuran-ı Kerim okumayı öğrenen Hasan Y.’nin, dinini değiştirip Hristiyanlığa geçtiği belirlendi. Uluslararası ilişkiler mezunu olarak o dönemde iş hayatına devam eden Hasan Y.’nin, din değiştirdikten sonra ise işlerini bırakıp, eğitim aldıktan sonra önce rahip yardımcılığı yaptığı, ardından da İzmir Yeni Doğuş Kilisesi'ne rahip olarak atandığı tespit edildi. Hasan Y.'nin oğlunun da Hristiyanlığı seçip vaftiz olduğu, eşi S.Y.'nin ise ikisini de desteklediği ifade edildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Dördüncü nesil geliyor! İlk kez göreceksiniz Dördüncü nesil geliyor! İlk kez göreceksiniz
Dipsiz Göl’de 15’inci Apollinaris lejyonunun altın küpü aranmışDipsiz Göl’de 15’inci Apollinaris lejyonunun altın küpü aranmış
Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildiIrak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Ermeni tasarısı kararı

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Ermeni tasarısı kararı

Mini etekli poza Alişan'dan ilginç yorum!

Mini etekli poza Alişan'dan ilginç yorum!

Dinlenme tesislerinde... 'Lavabo ihtiyacımı...'

Dinlenme tesislerinde... 'Lavabo ihtiyacımı...'

Erdoğan'dan net mesaj: Bedelini yarın çok ağır ödersiniz

Erdoğan'dan net mesaj: Bedelini yarın çok ağır ödersiniz

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kıran-6 operasyonunda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Kıran-6 operasyonunda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika: Bakan Mehmet Nuri Ersoy açıkladı! Müzekart'ın kapsamı genişliyor

Bakan Ersoy'dan Müzekart açıklaması

Mete Yarar'dan dikkat çeken açıklama: 5 katlı bina yüksekliğinde tünel kazmışlar

Mete Yarar: Türkiye Rusya'yla anlaşma yapmamış olsaydı...

Son dakika: Irak'ı kuzeyine hava harekatı! 8 terörist etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'ten ortak operasyon!

Türkiye'nin sınır dışı ettiği DEAŞ'lı teröristin tampon bölgede bekleyişi sürüyor

Türkiye'nin sınır dışı ettiği DEAŞ'lı teröristin tampon bölgede bekleyişi sürüyor

Son dakika! Gaziantep'te terör operasyonu: HDP İl Başkanı gözaltında

HDP'li başkan gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.