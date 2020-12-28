HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kıskançlık dehşeti! Birlikte yaşadığı kadını balkonda dövüp banyoda bıçakladı

Kıskançlık dehşeti! Birlikte yaşadığı kadını balkonda dövüp banyoda bıçakladı

28.12.2020 10:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kıskançlık dehşeti! Birlikte yaşadığı kadını balkonda dövüp banyoda bıçakladı

Adana’da İmad El-Mansur Muhammet Suphi (39), dini nikahla birlikte yaşadığı Kevser El-İsa Hasan'ı (20) kıskançlık nedeniyle balkonda dövüp, banyoda belinden ve sırtından bıçaklayarak, yaraladı. Suriyeli genç kadın, hastaneye kaldırılırken, vatandaşı Suphi ise gözaltına alındı.

Olay, dün merkez Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde 3 katlı binanın 3’üncü katındaki dairede meydana geldi. Bir süre önce dini nikahla birlikte yaşamaya başlayan Suriye uyruklu Kevser El-İsa Hasan ile İmad El-Mansur Muhammet Suphi'nin, kıskançlık nedeniyle sürekli tartıştığı iddia edildi. Genç kadının balkona dahi çıkmasını istemediği öne sürülen Suphi, gece saatlerinde Kevser El-İsa Hasan ile yine kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma, kavgaya dönüşünce Kevser El-İsa Hasan, balkona çıktı. Bunu gören Suphi, kadını balkonda dövmeye başladı. Kevser El-İsa Hasan’ın yardım çığlıklarını duyan komşuları, polise bildirdi. Bu sırada Suphi, genç kadını banyoya götürerek, defalarca bıçakladı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, İmad El-Mansur Muhammet Suphi'yi gözaltına aldı. Belinden ve sırtından yaralanan Kevser El-İsa Hasan ise sağlık görevlilerince ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

d94a63f7ad5a8e3019b8f6abe57bf7bb

Kevser El-İsa Hasan’ın balkonda darbedildiğini gören kişi, "Kadının çığlıklarını duyduk. Sürekli tartışıyorlardı. Daha sonra kadını içeri götürüp, banyoda bıçaklamış" dedi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'yi sevindiren kare! Türkiye'yi sevindiren kare!
Manevi duyguları artırıyor! Ciltle temas ettiğinde...Manevi duyguları artırıyor! Ciltle temas ettiğinde...
Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuruları başladı!Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuruları başladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret zammı bugün açıklanıyor!

Asgari ücret zammı bugün açıklanıyor!

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli geliyor

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli geliyor

Oğlunu dövüp babasını bıçaklayarak öldürdüler

Oğlunu dövüp babasını bıçaklayarak öldürdüler

Polise 'Benim vergimle maaş alıyorsunuz' diyen kişiye tepki

Polise 'Benim vergimle maaş alıyorsunuz' diyen kişiye tepki

İddialı yarışmacı MasterChef'e veda etti! İşte finalistler

İddialı yarışmacı MasterChef'e veda etti! İşte finalistler

80 yaşındaki kadın 9'uncu kattan atlayarak intihar etti

80 yaşındaki kadın 9'uncu kattan atlayarak intihar etti

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Meclis'te yumruklu kavga! Vekiller birbirine girdi

Meclis'te yumruklu kavga! Vekiller birbirine girdi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

İki aile arasında çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İki aile arasında çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Doktorlar teşhis koyamıyor: Bu bir Allah vergisi

Doktorlar teşhis koyamıyor: Bu bir Allah vergisi

Diğer Haberler

Kan taşına dair her şey

Manevi duyguları artırıyor! Ciltle temas ettiğinde...

Susam bitkisi faydaları nelerdir? Çoğaltma işlemi nasıl yapılır?

Doğanın mucizesi! Öyle faydaları varmış ki...

Gelinden hain plan! Kayınvalidesinin altın ve paralarını çalıp evi yaktı

Gelinden hain plan! Kayınvalidesinin altın ve paralarını çalıp evi yaktı

Adana'da hırsızlık şüphelileri polise ateş açıp kaçmaya çalıştı

Hareketli anlar! Polise ateş açıp kaçmaya çalıştılar

İris çiçeği özellikleri ve faydaları nelerdir?

İris çiçeği özellikleri ve faydaları nelerdir?

Labrador köpek özellikleri ve bakımı

Labrador köpek özellikleri ve bakımı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.