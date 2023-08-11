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Kıskançlık dehşeti! Eski sevgilisinin evinde başka bir erkek görünce ortalık karıştı

11.08.2023 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da dehşete düşüren bir kıskançlık kavgası yaşandı. Eski sevgilisi N.B.'nin (32) yanına gelen eski erkek arkadaşı S.M., bu sırada evde bulunan ve çamaşır makinesi tamircisi olduğu öne sürülen D.A.'yı (30) görünce ortalık karıştı. İkili arasında çıkan bıçaklı kavgada iki şahıs da yaralandı. N.B.'nin, apartman önünde polislere durumu anlatırken gözyaşlarına boğulduğu görüldü. İşte detaylar...

Kıskançlık dehşeti! Eski sevgilisinin evinde başka bir erkek görünce ortalık karıştı

Korkutan olay, saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi Şarampol Caddesi’ndeki 4 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. N.B.'nin evinden gelen tartışma seslerini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

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Çamaşır makine tamircisi olduğu iddia edilen D.A.'yı kanlar içinde gören polis, sağlık ekibi çağırdı. D.A. gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Vücudunda ve üzerinde kan lekeleri olan N.B., eski erkek arkadaşı S.M.'nin eve geldiğini, çamaşır makinesi tamircisi D.A.'yı kıskandığını, aralarında kavga çıktığını dile getirdi.

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N.B.'nin, apartman önünde polislere durumu anlatırken gözyaşlarına boğulduğu görüldü. N.B. eski erkek arkadaşı S.M.'den şikayetçi oldu.

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Polis, olay sırasında kendisi de bıçakla yaralanan S.M.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)

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