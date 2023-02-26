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Kıskançlık dehşeti! Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü

26.02.2023 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. N.Y. (38) isimli kadın, kıskançlık nedeniyle tartıştığı kocası Y.Y.'yi (42) göğsünden bıçaklayarak öldürdü. N.Y., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İşte olayın detayları...

Kıskançlık dehşeti! Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü

Dehşete düşüren olay, sabah saatlerinde Esenyurt Fatih Mahallesi’nde bulunan bir evde yaşandı. İddiaya göre N.Y. (38) isimli kadın, eşi Y.Y. (42) ile kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma şiddetlenince kadın, eşini göğsünden bıçakladı.

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Tartışmada seslerin yükselmesi nedeniyle komşular, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, kadını yakalayarak gözaltına aldı.

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3 çocuk babası Y.Y., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Y.Y. kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, gözaltına alınan N.Y.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Esenyurt kıskançlık

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