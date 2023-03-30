HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kıskançlık krizi kanlı bitti! Genç kadın, sevgilisini katletti

Kıskançlık krizi kanlı bitti! Genç kadın, sevgilisini katletti

30.03.2023 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak’ta kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Zülfiye Kanat (27), kavga ettiği sevgilisi Adem Alagöz'ü (41) bıçaklayarak öldürdü. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Kanat, ifadesinde her şeyi itiraf etti. Kanat, kıskançlık sonrasında çıkan kavgada sinir krizi geçirdiğini, mutfakta tezgah üstünde bulunan bıçağı alarak Alagöz'ü bıçakladığını söyledi. İşte olayın detayları...

Kıskançlık krizi kanlı bitti! Genç kadın, sevgilisini katletti

Edinilen bilgilere göre olay dün gece geç saatlerde Uşak’ta İslice Mahallesi’ne bağlı Adaş Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre iki sevgili Adem Alagöz (41) ve Zülfiye Kanat (27) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte şiddet gören Kanat, mutfaktan aldığı bıçakla sevgilisi Adem Alagöz’ü bıçaklayarak yaraladı.

160e1a1f-173d-4d7b-bfb6-1422cd68e3cf

KURTARILAMADI

İhbar sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Alagöz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken Zülfiye Kanat ise ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Kanat, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

b48c8296-16f2-4b6c-838f-cdf9e9103fc6

İTİRAF ETTİ

Öte yandan, Zülfiye Kanat, verdiği ifadede kıskançlık yüzünden çıkan kavga sırasında sinir krizi geçirdiğini, mutfakta tezgah üstünde bulunan bıçağı alarak sevgilisini bıçakladığını itiraf etti.

a2e82f25-1564-43de-8779-aa30c1a0eb56

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Ağrı... İlginç hırsızlık kameralara böyle yansıdı!Yer: Ağrı... İlginç hırsızlık kameralara böyle yansıdı!
Önce Adana ardından Kahramanmaraş! Deprem çevre illerde de hissedildi Önce Adana ardından Kahramanmaraş! Deprem çevre illerde de hissedildi
Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesi sona erdiMuharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesi sona erdi
Anahtar Kelimeler:
cinayet Uşak

En Çok Okunan Haberler

Şişeleri 1 TL'ye alıp Avrupa'ya 50 euroya satıyor!

Şişeleri 1 TL'ye alıp Avrupa'ya 50 euroya satıyor!

Görüşmeye ilişkin çarpıcı kulis! 'Bu akşam saatlerinde...'

Görüşmeye ilişkin çarpıcı kulis! 'Bu akşam saatlerinde...'

Türkiye’nin yeni batık şehri: Yusufeli sular altına gömüldü

Türkiye’nin yeni batık şehri: Yusufeli sular altına gömüldü

'Devrim yapıyor' diyerek aday olacak ismi açıkladı

'Devrim yapıyor' diyerek aday olacak ismi açıkladı

'Çekilecek' iddialarına en net yanıt: "Yolumuza devam ederiz"

'Çekilecek' iddialarına en net yanıt: "Yolumuza devam ederiz"

Erdoğan "Ne oluyor bu İYİ Parti'ye?" diye sorunca...

Erdoğan "Ne oluyor bu İYİ Parti'ye?" diye sorunca...

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

Bütçe dostu alışveriş zamanı: Modadan teknolojiye binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Bütçe dostu alışveriş zamanı: Modadan teknolojiye binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

Under Armour spor ayakkabıda 800 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Under Armour spor ayakkabıda 800 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.