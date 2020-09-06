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Kıskançlık krizine girdi, balkonda eşini 9 yerinden bıçakladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2020 06:51 | Son Güncelleme

Bursa’da, kıskançlık krizine giren eşi tarafından vücudunun 9 yerinden bıçaklanan genç kadın ağır yaralandı.Olay merkez, Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi’nde meydana geldi.

Bursa’da, kıskançlık krizine giren eşi tarafından vücudunun 9 yerinden bıçaklanan genç kadın ağır yaralandı.
Olay merkez, Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi’nde meydana geldi. Edilinen bilgiye göre, Atmaca sokak üzerinde oturan Orhan D. (37) eşi Melek D. (27) telefonuna bakmak istedi.
Melek D, telefonunu vermek istemeyince aralarında tartışma çıktı.
Orhan D, tartışmanın büyümesi üzerine zorla Melek D’nin telefonunu aldı. Orhan D. telefon içeride kontrol etti. Telefonda gördüklerinden sonra mutfaktan aldığı bıçakla Melek D’nin yanına balkona geldi. Bir anlık kıskançlık siniriyle balkonda oturan Melek D’nin vücudunun 9 yerinden bıçakladı. Sesleri duyan komşuları tarafından ağır yaralanan Melek D’yi kendi imkanlarıyla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Hastahane polisinin ihbarı üzerine olay yerine 155 ekipleri sevk edildi.
Şüpheli ise Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Yıldırım SÖS Amirliği ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.
Melek D’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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