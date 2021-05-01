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Kıskançlık krizine girdi, dehşet saçtı! Bıçaklayıp kayıplara karıştı

01.05.2021 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de kıskançlık krizine giren bir kişi, bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisinin arkadaşını bacağından iki kez bıçaklayıp kayıplara karıştı.

Korkunç olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir süre önce kız arkadaşı C.K'den ayrılan R.S., eski sevgilisinin apart dairesinde yaşayan Onur D'yi ziyarete gittiğini öğrenince kıskançlık krizine girdi.

TARTIŞMAYA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ BIÇAKLA DEHŞET SAÇTI

Zile basan R.S., kapı önünde Onur O. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada öfkesine hakim olamayan R.S., yanında getirdiği bıçağı Onur O'nun bacağına iki kez sapladı. Hızla bölgeden uzaklaşan R.S., suç aleti bıçağı metrelerce uzağa atarak kayıplara karıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bacağından yaralanan Onur O.’yu ambulans ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis, görgü şahitlerinin ifadesi üzerine şüpheliyi arama çalışmalarını genişletti. Eski sevgili C.K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Eski kız arkadaşı C. K'nin Onur O. ile birlikte vakit geçirmesini kıskanan R.S'nin apart dairesine gelerek saldırıyı gerçekleştirdiği ve daha sonra kaçtığı iddia edildi. Hastaneye kaldırılan Onur O’nun ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Denizli Pamukkale
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