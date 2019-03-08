HABER

Kıskançlık krizine girip karısını ve kızını bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 10:11 | Son Güncelleme

Adana’da kıskançlık yüzünden çıkan kavgada dini nikahlı eşini ve kızını bıçaklayarak yaralayan koca yakalandı.

Adana’da kıskançlık yüzünden çıkan kavgada dini nikahlı eşini ve kızını bıçaklayarak yaralayan koca yakalandı. Zanlı tutuklanırken, 8 bıçak darbesi alan kadın kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Namık Kemal Mahallesi’nde 4 Mart günü akşam saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Neşe D. (34) bir süre önce asansör tamiri işi yapan Murat Ç.’den (35) kendisini kıskandığı, hayatına çok karıştığı için boşandı. 2 kız bir erkek çocuğu olan çift boşanmasına rağmen daha sonra dini nikahla tekrar birlikte yaşamaya başladı. Ancak kocanın kıskançlığı nedeniyle sorunlar giderek büyümeye başladı. Sürekli kavga eden çift, 4 Mart akşamı yine kıskançlık yüzünden tartışmaya başladı. Evde çocukların olduğu sırada Murat Ç. eşini darp etmeye başladı. 13 yaşındaki H.Ç. araya girmeye çalıştı ancak başaramadı. Genç kadın balkona kaçıp kurtulmak istedi ancak buraya da gelen Murat Ç. kadını darp etmeye devam etti. Bu sırada genç kadın kendini kurtarmak için balkondaki saksıları eşine fırlatınca aşağıdaki otomobilin üzerine düştü. Murat Ç. daha sonra bıçakla eşine saldırdı. H.Ç. araya girmek istedi ancak Murat Ç. kızını da bıçakladı. Tüm bu olanlara diğer iki çocuk da tanık oldu. Neşe D. aldığı 8 bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Sesleri duyan komşuları polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Murat Ç. ise kızını ve eşini yaralı olarak bırakıp kaçtı. Olay yerine gelen ambulans ile anne kız Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Anne ilk müdahalenin ardından yoğun bakıma kaldırıldı. Bu arada olay yerine gelen polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Çocuklara devlet sahip çıktı
Bu arada, yaralanan kız çocuğu H.Ç. hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. H.Ç.’nin taburcu olduktan sonra polis tarafından olay hakkında psikolog eşliğinde çocuk şube müdürlüğünde ifadesi alındı. Daha sonra da iki kardeşiyle birlikte devlet korumasına alınarak yurda yerleştirildi.
Anne Neşe D.’nin ise yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Genç kadının hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.
Bu arada polis olaydan sonra yaptığı çalışmada kaçan kocayı yakaladı. Murat Ç. ilk ifadesinde eşini kıskandığı için tartıştıklarını belirterek, tartışmanın büyümesi sonrası ve eşinin kendisine küfür etmesi nedeniyle kavgaya dönüştüğünü, istemeyerek bıçakladığını pişman olduğunu söylediği ileri sürüldü. Zanlı ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Murat Ç. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Duyan oraya koştu: Dünyanın en kalitelisiDuyan oraya koştu: Dünyanın en kalitelisi
Şanlıurfa’da terör soruşturmasında 4 tutuklamaŞanlıurfa’da terör soruşturmasında 4 tutuklama
Sivas'ta 'kırmızı cıva' ele geçirildiSivas'ta 'kırmızı cıva' ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

Ülke karanlıkta kaldı! Art arda açıklamalar

Ülke karanlıkta kaldı! Art arda açıklamalar

Esenyurt'ta korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü

Esenyurt'ta korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü

Sıla ve Ahmet Kural'ın o fotoğrafına ilginç yorum!

Sıla ve Ahmet Kural'ın o fotoğrafına ilginç yorum!

Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı

Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Cezayir uyruklu genç 30 Euro için bıçaklandı

Cezayir uyruklu genç 30 Euro için bıçaklandı

'Platonik aşk' dehşetinde 8 yıl istendi, korku içinde çağrı yaptı : Çıkarsa beni öldürür

Yolunu kesti, bu hale getirdi! Şimdi ise...

Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.