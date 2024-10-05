Kıskançlık nedeniyle eşiyle tartışan adam damatlık ve rugan ayakkabı giyerek altıncı kattan atladı

Olay, İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan Gazi Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Pratisyen hekim A.B.B., aynı hastanede çalıştığı pratisyen hekim eşi İ.P.B. ile tartıştı. İkili arasındaki tartışmanın kıskançlık nedeniyle yaşandığı gelen bilgiler arasında yer aldı.

DAMATLIK VE RUGAN AYAKKABILARINI GİYİP 6'NCI KATTAN ATLADI

Eşiyle tartışan A.B.B., işten erken çıktı ve evine gitti. Burada damatlık ve rugan ayakkabılarını giyen A.B.B., 6'ncı katta bulunan evden aşağıya atladı.

AĞIR ŞEKİLDE YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır şekilde yaralanan A.B.B.'yi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Burada tedavisi devam eden A.B.B.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.