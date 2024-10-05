HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kıskançlık nedeniyle eşiyle tartışan adam damatlık ve rugan ayakkabı giyerek altıncı kattan atladı

Kıskançlık nedeniyle eşiyle tartışan adam damatlık ve rugan ayakkabı giyerek altıncı kattan atladı

Melih Yılmaz Melih Yılmaz
05.10.2024 16:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da meydana gelen olayda pratisyen hekim A.B.B., aynı hastanede doktor olan eşiyle kıskançlık nedeniyle tartıştı. A.B.B., evinde damatlığını ve rugan ayakkabılarını giyerek 6'nci kattan atladı. Ağır yaralanan A.B.B.'nin tedavisi kaldırıldığı hastanede sürüyor. A.B.B.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan Gazi Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Pratisyen hekim A.B.B., aynı hastanede çalıştığı pratisyen hekim eşi İ.P.B. ile tartıştı. İkili arasındaki tartışmanın kıskançlık nedeniyle yaşandığı gelen bilgiler arasında yer aldı.

8

DAMATLIK VE RUGAN AYAKKABILARINI GİYİP 6'NCI KATTAN ATLADI

Eşiyle tartışan A.B.B., işten erken çıktı ve evine gitti. Burada damatlık ve rugan ayakkabılarını giyen A.B.B., 6'ncı katta bulunan evden aşağıya atladı.

4141

AĞIR ŞEKİLDE YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır şekilde yaralanan A.B.B.'yi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldı.

4444

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Burada tedavisi devam eden A.B.B.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Doktor Samsun kıskançlık
En Çok Okunan Haberler
Cinsel ilişki görüntüleri ortaya çıkmıştı! Ömür boyu men...

Cinsel ilişki görüntüleri ortaya çıkmıştı! Ömür boyu men...

Buralardan et yiyenler eşek eti yemiş olabilir!

Buralardan et yiyenler eşek eti yemiş olabilir!

Cani katil Semih Çelik nasıl biriydi? Baba Adem Çelik ilk kez konuştu!

Cani katil Semih Çelik nasıl biriydi? Baba Adem Çelik ilk kez konuştu!

İnfial yaratan görüntüler sonrası Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama!

İnfial yaratan görüntüler sonrası Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama!

Çaldığı cip ile Avcılar E-5'i savaş alanına çevirmişti! Ağır yaraladığı adam hayatını kaybetti

Çaldığı cip ile Avcılar E-5'i savaş alanına çevirmişti! Ağır yaraladığı adam hayatını kaybetti

Fatih'teki cani ona da dehşeti yaşatmış... Yeni detaylar ortaya çıktı

Fatih'teki cani ona da dehşeti yaşatmış... Yeni detaylar ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.