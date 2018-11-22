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Kıskançlık nedeniyle tartıştığı eşini öldürüp, polise teslim oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.11.2018 17:28 | Son Güncelleme

ISPARTA'da Afganistan uyruklu F.G.

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da Afganistan uyruklu F.G. (38), 2 çocuğunun annesi eşi F.G.'yi (28) kıskançlık yüzünden çıkan tartışma sonucu bıçakla öldürdüğünü belirterek polise teslim oldu. Kadının cesedi evin yatak odasında bulunurken, küçük yaştaki çocuklar korumaya alındı.
Olay, saat 10.00 sıralarında Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Afganistan uyruklu F.G. ile eşi F.G. arasında, evde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.G. eşini yatak odasında bıçaklayıp öldürdü. Daha sonra evin yakınındaki Sanayi Şehit Faruk Kaplan Polis Merkezi'ne giden F.G., kıskançlık yüzünden tartıştığı eşini öldürdüğünü anlattı.
Polis evde kadının cansız bedenini buldu. F.G.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna konuldu. Çiftin evde bulunan küçük yaştaki 2 çocuğu ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Ekipler tarafından koruma altına alınan çocuklar olay yerinden götürüldü. Gözaltına alınan F.G.'nin ifadesinin sürdüğü belirtildi.

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