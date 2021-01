Kıskançlık tartışmasında eşi ve çocuklarını dövdü

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Manavgat'ın Sorgun Bulvarı üzerinde bulunan parkta meydana geldi. Otomobilde bir erkeğin, bir kadını darbettiği ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Olay yerine ulaşan ekipler, otomobilin parktan ayrıldığını belirledi. Yapılan araştırma sonucunda otomobilin Sorgun Mahallesi 8009 Sokak üzerinde park halinde olduğu tespit edildi. Olay yerine giden polis, sürücü koltuğunda bir erkeğin oturduğu otomobili buldu.

EŞİNİN ARDINDAN ÇOCUKLARINI DA DARBETMİŞ

Polis, otomobilin içinde E.T. olduğunu belirlediği erkeğin ifadesine başvururken, polisin geldiğini gören H.T. de yarı baygın vaziyette evden dışarı çıktı. Polis, H.T.'nin başka kadınlarla ilişkisi olduğu iddiasıyla kocası E.T.'yi kıskandığı ve aralarında tartışma çıktığını belirledi. Yaşanan tartışma sonrası E.T.'nin karısını dövdüğü, H.T.'nin de aracın bazı bölümlerine zarar verdiği tespit edildi. Olayın ardından E.T. ve H.T.'nin eve geldiği, annelerini görünce 16 yaşındaki oğlu S.T. ve 15 yaşındaki kızı S.T.'nin de babaları E.T.'ye tepki gösterdiği, E.T.'nin her ikisini de dövdüğü belirlendi. Evde bulunan H.T., çocuklarının arasında yarı baygın vaziyette polis aracına alındı. Eşini ve çocuklarını darbettiği belirtilen E.T. ise otomobilinde gözaltına alındı.